「生命線是最後求救！」3000小時資深志工揭1995最沈重真相

台東縣生命線協會志工葉鳳娟投入助人工作20年。（蔡旻妤攝）

台東縣生命線協會志工葉鳳娟投入助人工作20年，累積超過3000小時接線時數，獲「金馨獎」表揚，她長期服務心理受困者、情緒低落者與面臨生活壓力的來電民眾，外界常以為接聽1995只是單純談心，但她透露「大多數打來的人，都把生命線當成最後1個求救對象」。

葉鳳娟原為臨床心理師，過去在醫院工作多年，後來因家人須照料離開醫療體系，選擇將心理專業用在更貼近民眾的助人現場。她回憶，生命線接線內容高度多元，有些來電者一打來就滔滔不絕宣洩情緒，也有人沉默不語，以耐心與同理陪伴，並依照個別需求給予引導，其中最具壓力的則是處於高度危急狀態的個案。

一旦發現來電者進入立即性的高風險狀態，志工必須在最短時間內穩住情緒，同步蒐集位置、環境、電話等關鍵資訊，以利通報119，「我們的腎上腺素都飆到天花板，但必須讓對方相信『有人在陪著你』」她說，如果當事人掛掉電話，是最擔心的狀況，因此必須持續引導，直到確定通報成功，只要生命還在，我們就不能放棄。」

長期接觸負面情緒，志工心理承受度也受到考驗，生命線設有督導制度，只要志工覺得不舒服，可以馬上下線尋求協助，葉鳳娟指出，「我們彼此會傾聽、討論、陪伴，把沉重情緒消化掉」並每年安排課程、讀書會與個案研討，以保持專業敏銳度、降低心理負荷。

20年來，志工經驗也改變葉鳳娟的生活，她形容，同理心與傾聽技巧已像刻在身體裡，自然而然延伸到家庭，「我們能夠同理陌生人，為什麼不能更體諒自己的家人？學到的輔導技巧讓家庭衝突變少，反而讓日常生活更和諧」。

不過，台東生命線目前面臨志工高齡化問題，約30名志工多為退休族群，因人力不足已停掉大夜班，加上未接受政府單位補助，新進志工須自費半年訓練、約3000元，「但這套專業訓練真的能幫助志工快速成長」。

對於想加入的人，不需具備專業背景，只要滿18歲、高中以上學歷並願意陪伴，都非常歡迎，葉鳳娟說「助人並不只是付出，也是讓自己更強大的過程。如果覺得生活枯燥或不太滿意，來生命線看看吧，你會遇見不一樣的世界」。

生命線全年無休（颱風天除外），志工是許多人的最後一道支持，「只要有人願意打電話進來，我們就會在這裡」。

