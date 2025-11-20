生命跡象復甦照摘器官 美眾院嚴厲指控器捐機構

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國眾議院委員會調查人員指控，器官捐贈機構NJ Sharing Network的執行長曾命令員工，對生命跡象復甦的患者繼續摘取器官。這家機構因收集器官方式過度激進而遭國會調查。

華盛頓郵報指出，聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）主席史密斯（Jason T. Smith）及小組委員會召集人史懷克（David Schweikert）致函NJ Sharing Network總裁兼執行長魏爾希（Carolyn Welsh）的內容今天公布。

史密斯與史懷克在信中指控，NJ Sharing Network作為全紐澤西州器官捐贈、器官回收協調機構，竟涉及「極端不當行為」，可能違反州與聯邦法律。

這封12頁的信函根據相關文件、十多吹哨者訪談，並引述各式各樣有問題舉措的證據，指控NJ Sharing Network施壓患者家屬同意器官摘取、分配器官不依照全國等待名單順序，甚至一天內丟棄100顆胰臟。

根據委員會蒐集到的資訊，相關指控裡最嚴重的一項，是魏爾希今年稍早在紐澤西州康敦（Camden）市維圖亞露德夫人醫院（Virtua Our Lady of Lourdes Hospital）指示員工「縱使患者恢復生命跡象」，仍要繼續執行器官摘除程序。

國會調查人員在信中指控魏爾希：「是你告訴現場的工作人員....他們應繼續進行器官摘取。」

國會調查人員的信中指書，當時患者被宣告死亡，器官摘取程序剛開始，但患者隨後出現生命跡象時，工作人員聯絡魏爾希。

指控信還寫道：「委員會了解到，不僅現場工作人員持續向醫院施壓要求繼續器捐程序，你本人更是做出繼續摘取決定者。你身為一個沒有臨床經驗的人卻在醫院外做指示，當時院內醫護均對你的決定表示擔憂。」

華郵指出，眾議院委員會高層這封發函，料將加劇外界對全美器官捐贈體系爭議。這套複雜的官僚系統支撐著美國數十億美元器官移植產業。

聯邦參議院財政委員會2022年一份報告，將70起死亡歸因於器官篩選疏失，並指這套器捐體制存在廣泛缺失。今年稍早也有政府調查人員發現，負責肯塔基、西維吉尼亞、俄亥俄州等地的一個器官採購組織，至少發生28 次在患者恐尚未被確認死亡前就展開器官摘取程序。（編譯：陳亦偉）1141120