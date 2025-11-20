生命軌跡相交織 代代接力啟慈航

在新店靜思堂舉行的溫馨座談中，慈濟社區幹部齊聚一堂，向證嚴上人分享自己在承擔中的心路歷程。有人為了照顧年邁父母返台重新接棒，有人因為在家人生病時感受到法親滿滿的愛，而決定把這份力量再傳下去。不同的生命故事，在這個下午交織成一股溫暖的力量，也展現慈濟人在社區中不斷接棒、承擔與傳承的精神。

慈濟志工 賴宗禧：「爸爸身體狀況有問題，被騙了1800萬，就是老人痴呆，我當時一聽，警覺到這個問題太嚴重，如果我在台灣的話，爸爸可能就，至少有個人可以商量。」

廣告 廣告

在美國長住30年的慈濟志工賴宗禧，因為父親罹患失智症，決定回到台灣盡孝道，在家鄉延續他多年來的慈濟足跡。

慈濟志工 賴宗禧：「6月回來的時候，剛好聽到我們大安三隊，和氣隊長要傳承，不是很順利，那在跟合心和氣隊長在聊天的時候，知道他們比我年紀大，然後他們要繼續承擔，我覺得滿辛苦的，所以當時就突然間，也不知道哪裡來的勇氣，我就說 不然我來做好了。」

曾承擔美國邁阿密聯絡處負責人與人文學校校長，如今回到台灣接下大安合心幹部，他笑稱這是自己慈濟路上的"期末考"。

證嚴上人開示：「現在是老人社會，他們有沒有兒女 有的，都是因為 曾經都鼓勵孩子，到國外求學，所以很多人子孫出去，就差不多在外面成家，所以要照顧老人 總是，比較沒那個機會，但是我們慈濟 總是可以去關懷。」

在慈濟社區幹部與上人的溫馨座談中，住在萬華的慈濟志工曾文玲也分享心路歷程，她從2005年授證，但真正讓她決心承接幹部，是兒子生病時，法親家人給予的力量。

慈濟志工 曾文玲：「我小孩子有一天，突然他頸動脈剝離，然後併發腦栓塞 那時候，送到台大醫院急救的時候，他的病情實際上，是真的滿危急的，當時也聯絡了，我們萬華的法親家人，來為小孩子祈福拜願，那雖然是臨時的通知，可是當天晚上 將近300位的，法親家人來為小孩子，用一顆非常虔誠的心，來為小孩子祈禱。」

證嚴上人開示：「愛的能量 大家匯合，這就是師父來的第三天，今天第三天 其實才兩天半，兩天半就得到很多很感人的故事，所以人我們的人間 是菩薩世界。」

在這場溫馨的座談中，師兄姊抱持一份願、一分心，透過不斷的接棒與傳承，讓慈濟在社區的善念與使命，得以繼續延續下去。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

