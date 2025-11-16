生命轉彎深省思 用心看見美善人間

翻轉人生、也是縮小自計的真實人生故事，南部這位志工洪順發，過去是企業大主管，後來中風引起重度視障，領政府的補助金過日子，但吃的用的，能省就省，每天最多吃兩餐，省下來的錢，都捐出來行善，平常也積極做環保。

慈濟志工 洪順發：「半年賺了將近3千萬，做了10個月，直接跳上去當經理。」

拚事業意氣風發，沒想到38歲那年，開始走下坡。慈濟志工 洪順發：「在高雄保全公司做經理的時候，921大地震，我的警衛們也住在裡面啊，重災區 我就自告奮勇說，我要調去那邊。」

意外比明天先來到，26年前中風後，視力嚴重受損，但清楚看見災區總有藍天白雲。慈濟志工｜洪順發：「看到慈濟在那邊煮飯啊，為什麼每次被我看到的，都是這些老老實實的人，傻瓜啊 不辭辛苦 吃力不討好的事，我就開始有種下了那個種子。」

大半輩子走入慈濟，不再追名逐利，忙著清淨大地。慈濟志工 洪順發：「中風了以後，最重要的地方 眼睛越來越不好，不能再去跟人家 講話什麼大小聲，日夜顛倒 喝酒 都戒了啦。」

慈濟志工 洪順發：「我會把(鏡頭)它當作我第三隻眼，利用這隻眼 可以去蒐取到，比較美好的畫面。」

家徒四壁，毫不在意，清貧的日子，洪順發每1塊錢都珍惜。慈濟志工 洪順發：「突發有重大的事件，上人一疾呼 我就把錢捐出去，我身上只剩1萬5千元，也是繼續存錢，(目標)第2個榮董再捐出去，我不會怕不夠用，上天對我很眷顧，他沒有直接把我收掉，會那麼樂觀，就是因為做慈濟事的時候，讓我沒有後顧之憂啊。」

不因病痛而退轉，發揮最大良能，盤點生命無價。

