生命韌性教育的震撼 玄奘大學學生們被療癒

玄奘大學應用心理所張家群老師組成輔導團隊，日前深入花蓮光復鄉馬太鞍部落，針對遭受堰塞湖潰堤引發洪災的災區長輩，進行關懷與團體輔導。面對滿目瘡痍的家園與尚未散去的災後陰霾，這群青年學子試圖透過藝術治療與陪伴撫平傷痛，卻在與阿美族長輩的互動中，意外上了一堂關於生命韌性與文化智慧的震撼教育。

前往部落的途中，新建的便橋與路旁堆積如山的土石流遺跡，讓學生們首度感受到新聞畫面之外的真實衝擊。許多受訪長輩是七十歲以上的獨居老人，他們目睹洪水在幾秒鐘內吞噬家園，甚至目擊鄰居離世，眼神中仍流露著未散的恐懼 。

應心系師生與合作單位原住民社會及家庭發展協會於馬可認文建站。

一位七十多歲的伯伯回憶，災害發生後，家中家具全毀、管線堵塞，清理硬化的泥沙極為費力。但他感性地表示，來自全台各地的陌生志工捲起袖子幫忙清掃，「我根本不認識他們，但他們卻願意付出」，這讓他雖身處狼籍，卻看見了人性的至善。

參與的學生表示，這次經歷讓他們明白，身為助人工作者，重要的不是急於介入或改變，而是願意傾聽並尊重在地的文化脈絡。為了協助長輩抒發情緒，團隊運用繪畫作為媒介，邀請長輩畫出「淹水的場景」與「未來想要的家園」。雖然部分長輩一開始難以啟齒、重述災難時眉頭深鎖 ，但在描繪未來時，畫紙上卻出現了大量的植物與動物。

其中一位被稱為「伊娜」（阿美族語：母親/女性長輩）的長輩，在畫紙上塗滿了青翠的草地。當學生好奇詢問時，她溫柔而篤定地說：「因為淹水之後，就會長出新的草。」這句充滿哲理的話語，呼應了阿美族傳統神話中勇士對抗水怪的勇氣 ，展現了原住民族不將洪水視為純粹災難，而是視為自然循環與孕育新生命契機的獨特世界觀。

這趟旅程原本是帶著「觀察者」的視角而來，試圖去理解與紀錄，但學生們發現，最終被療癒、被教育的卻是自己。儘管村落中仍瀰漫著沈重氣氛，甚至同時間有部落正在舉行葬禮，但長輩們依然能用幽默與開朗面對生活。

此次光復鄉的服務經驗，不僅是一場關於重建家園的行動，更是一場關於「連結」的儀式。誠如參與學生所述：「所謂的重建，不只是恢復道路與房屋，更是如何在巨大的失落後，依然保有對生命的熱愛。」。這群學生將帶著從馬太鞍獲得的勇氣，期許自己未來能擁有一顆柔軟而強大的心，繼續在助人工作的道路上前行。

