生命鬥士慘了！「掛點滴開保時捷」跑山 ：體力來自輸液 竹警要出手了

記者羅欣怡／新竹報導

男子掛著點滴跑山。（圖／翻攝自IG@333sanwei）

好帥？網路流傳一段影片，一名男子邊掛點滴邊開著保時捷跑山，除了畫面引起討論外，藏在口罩下的高顏值也引發熱議。警方從男子跑山經過的路段搜出地點就在新竹市的青草湖，由於點滴架已經高於規定，將可依道路交通管理處罰條例最高罰上1萬8000元以下罰鍰。

從影片中可以看到，男子駕駛白色保時捷敞篷跑車，中央扶手處架著高於車子許多的點滴架，男子右手掛著「點滴」奔馳在山路上，車子內裝都是深紅色，車主穿著一身淺色休閒服，臉上戴著黑色口罩，一路駕車愉悅地跑山，目擊民眾見到「點滴」都非常好奇，車主最後開進停車場，確認跑山地點就在新竹市的青草湖。男子最後將影片剪輯PO網，說影片是「生命鬥士系列：我的體力，來自輸液」，還說自己是晨間落跑的病人。

男子掛點滴開保時捷跑山，警方要出手了。（圖／翻攝自IG@333sanwei）

對此，轄區新竹市警察局第三分局表示，依據道路交通安全規則相關規定，自小客搭載貨物不可超出原本車廂規格，且要安置穩妥，若違反將依道路交通管理處罰條例第30條處駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

警方強調，類似本案違規情形，可由民眾檢附連續影像，逕向警察機關線上檢舉系統提出檢舉；並呼籲駕駛人務必遵守交通規則，避免造成自己或他人之危險。

