生命鬥士畢業了！正修四學子突破逆境展現驚人韌性
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】面對人生與學習路上的重重挑戰，有人以毅力克服學習障礙，有人突破身體限制追求夢想，也有人在逆境中找到生命價值。正修科大今(6/10)上午表揚四位應屆畢業生──餐飲系郭苡柔、經營管理碩士班柯泠泠、資管系張竣瑋及企管系許雅惠為「學習楷模」，其中，企管系許雅惠的生命故事更榮獲2026總統教育獎肯定，展現堅毅向學、自我突破與勇敢逐夢的精神。
龔瑞璋校長致詞時表示，四位同學在求學過程中付出比一般人更多的時間與努力，不僅克服身體限制或學習障礙，也勇於面對各種挑戰，逐步突破自我並順利完成學業。學校透過表揚活動予以肯定，並期勉畢業後持續發揮所長、勇敢迎向未來。活動中由校長頒發學習楷模獎牌，並與獲獎學生合影留念。
企管系許雅惠榮獲2026總統教育獎。她19歲因車禍導致下肢癱瘓，透過生活重建並投入輪椅擊劍運動重拾自信，短短兩年進入國家代表隊，累積6金5銀2銅，並於2025年香港帕拉擊劍賽奪雙銅牌，持續朝帕林匹克舞台邁進，展現堅毅生命韌性。她表示，輪椅生活雖辛苦但成為自我探索契機，並鼓勵他人勇於嘗試，「只要願意踏出去，就有無限可能」。
經營管理碩士班柯泠泠三歲罹患小兒麻痺，日常需仰賴輪椅，但她以樂觀態度突破限制，透過公益廣播與舞台演出傳遞正向能量。進入正修科大後，從企管系一路攻讀至碩士班並順利畢業，展現終身學習精神。她表示，「如果不放棄自己，就沒有人會放棄你」，並強調持續將所學轉化為實務能力，在學習與職場中不斷精進自我。
資管系張竣瑋為極重度聽障學生，課堂需透過讀唇與翻譯軟體輔助學習，並於課後投入大量時間整理與複習。為提升職涯競爭力，他從企管跨足資訊管理，從零開始學習程式設計，透過持續練習累積專業能力，現正朝資訊管理碩士班及資訊科技領域發展。他表示，希望自身經歷能鼓勵他人勇敢面對困難，「只要不放棄，慢慢走，就能走出自己的路」。
餐飲系郭苡柔雖然理解與背誦速度較慢，學習過程需要投入更多時間與心力，但她始終秉持勤能補拙的信念，不斷精進專業能力，多次名列班級前三名。對翻糖藝術充滿熱忱的她，積極投入技藝訓練與創作，曾於馬來西亞世界廚藝大賽及國際廚藝美食藝術大賽等國際賽事榮獲銀牌，展現優異的專業實作與創意表現。（圖╱正修科大提供）
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