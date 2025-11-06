「生子後、聽某話」強運分享 台中購物節預告破百億加碼抽百萬

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中購物節起跑12天登錄逾45億！再破去年同期、持續攀升，活動迄今共抽出1台百萬汽車、2組馬尼拉機票、2組宮崎機票，以及12組10萬元大獎。台中市政府經濟發展局分享，今年中獎故事很有亮點，Call Out現場驚呼連連，包含首抽馬尼拉機票石小姐，在產後觀察室接獲中獎電話，展現超強好「孕」；以及鄧先生「聽某話」持續登錄發票抽中宮崎機票等新鮮事。購物節預估兩周內可破百億，市府也預告將加碼抽百萬現金獎及首創外籍專屬1萬美金！

▲台中購物節11月2日宮崎日活動加碼宮崎來回機票-彰化的鄧先生中獎-貴賓抽獎。

經發局指出，10月26日豐原萬聖嘉年華首抽馬尼拉來回機票，第一通電話就「石」破天驚，來自西屯的石小姐接起電話表示剛生完小孩，待在觀察室才剛拿起手機就接到電話，不僅當場難以置信，掛完電話仍問家人「是不是詐騙？」石小姐表示，她一直有關注購物節活動，產前為整備新家在龍井超一廚具買了價錢1萬6,800元吉利數字的熱水器，抽獎前1天弟弟看到馬尼拉機票獎項還許願想抽到，臨盆前夕，弟弟取消原定路跑行程陪伴，沒想到一語中「弟」，好「孕」跟著Baby轉移到自己身上，竟真抽中第一個大獎！石小姐打趣說，現在最能體會母親辛勞，想拿機票帶媽媽出去玩，只好跟弟弟說聲抱歉、要再等等。

另外，抽中宮崎來回機票的鄧先生則是「聽某話、大富貴」，在LaLaport統一超商買飲料中獎，過去幾屆就曾抽中3,000元。他說，今年原先沒有積極參加，但女友很想中獎、鼓吹2人都要持續登錄，沒想到中獎的是自己！最近與女友正規劃去沖繩旅遊，既然抽中也將跟隨「幸運之神」腳步變更行程，好好體驗姊妹市宮崎的景致、民情與美食；他還私下透露，登錄更多發票的女友沒中獎有點不好意思，會繼續消費、創造機會。

經發局提到，來自大肚、首位百萬汽車得主黃先生是「購物節鐵粉」，前六屆都非常熱衷，最高紀錄單屆登錄超過40萬元，今年想說先登錄幾筆「先求有再說」、大約3至4,000元，獲獎發票是跟朋友一起去西區茲亭小吃店吃羊肉爐，沒想到「剛熱身就中大獎」，接獲電話當下嚇到腦筋一片空白，淡定語氣令人莞爾，他一再表示會繼續參加，並跟親朋好友強調「台中購物節真的會中獎！不要放棄、持續登錄。」

此外，抽中10萬現金獎的大學老師魯先生，接到電話語氣期待又謹慎，直到主持人提醒有直播可回放，才相信這是真的！魯老師不做第二選擇，直截了當回應獎金就是要買教具給學生，對於教育的熱忱超越得獎喜悅，原來購物節抽獎也有洋蔥！

經發局提醒，台中購物節活動至12月25日，目前預估兩周內消費可突破第一個百億，預告將抽出加碼百萬現金獎，還有今年最受矚目的外籍人士專屬1萬美金大獎，活動期間天天抽現金，還有10萬、百萬現金獎、百萬汽車、機票及壓軸好宅，下載台中通TCPASS APP，早消費、早登錄、中大獎