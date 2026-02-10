生子當日收到「孕妻偷吃照」 小王伸手揉胸、接吻 丈夫怒提告

（社會中心／新北報導）新北一名人妻懷孕後返回娘家休養，與丈夫分隔兩地。她常以「去找閨蜜玩」為由外出，丈夫阿勳（化名）起初並未起疑。直到婉婷（化名）臨盆當天，他協助拿手機時意外翻見相簿，赫然發現多張她與陌生男子在台中密會的照片，甚至在懷孕 7 個多月時仍進出旅館。阿勳震驚憤怒，決定提告求償。台中地院日前審結，認定婉婷侵害配偶權，判賠 20 萬元。

判決指出，阿勳與婉婷於 2023 年底結婚。婚後阿勳忙於創業，希望讓懷孕的婉婷減輕負擔，同意她返家休養。兩人靠手機分享生活，外界看來婚姻和睦。

示意圖

然而，2024 年 4 月起，婉婷開始頻繁告知要到台中找暱稱「妮妮」的女性朋友。阿勳深信不疑，直到同年 10 月陪她到醫院待產時，他使用婉婷手機時意外進入相簿，發現許多她與一名陌生男子浩宇（化名）的親密影像，拍攝時間與她宣稱外出的日期完全重疊，才發現自己被蒙在鼓裡。

照片中可見，自 4 月起婉婷多次南下與浩宇會面，期間兩人共同出遊、看電影，甚至進出旅館過夜。影像顯示兩人有擁抱、接吻、觸摸胸部等親密行為。判決書記載，7 月 26 日至 29 日間，婉婷已挺著孕肚，仍與浩宇在旅館共處，而 8 月生日那天，她更摟著浩宇慶生。阿勳質問後，婉婷一度承認發生關係，使他憤而提告求償 50 萬元。

審理期間，婉婷全盤否認外遇，反指阿勳「看到血會暈」而不願進產房陪同，卻在她生產疼痛難耐之際，以猜測密碼方式解鎖手機、翻拍相簿，嚴重侵犯她的隱私，主張蒐證應屬不合法。至於被指控開房與人發生關係，她辯稱都是阿勳的臆測。

法院檢視照片後認為，婉婷身穿細肩帶襯裙、兩截式泳衣，與浩宇在房間或浴缸前親密合照，男子多次摟抱、伸手入衣撫胸，婉婷也主動親吻男子，足見並非普通友誼。法官認定兩人多次出遊且互動親密，已侵害阿勳的配偶權，裁定婉婷須賠償 20 萬元。全案仍可上訴。

