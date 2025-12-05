生子結婚雙吉兆！《泥娃娃》成2025第3部破億國片 《96分鐘》越南版海報網友疑眼花

《泥娃娃》上映第58天終於衝出破億票房。天予電影提供

台式驅魔恐怖片《泥娃娃》自10月9日上映至今（12月5日），在第58天票房正式破億，成為台灣2025年繼《角頭－鬥陣欸》《96分鐘》後，第三部全台票房破億台片，楊祐寧、張軒睿也成為了票房破億男星。此片上映時碰到楊祐寧當三寶爸、女主角蔡思韵與劉俊謙在日本完婚，俗稱「生子前、結婚後」運勢大好，也成為《泥娃娃》破億吉兆！

《泥娃娃》由新銳導演解孟儒執導，集結楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、郭雪芙、周采詩等華麗卡司。電影改編自網友公認最詭異童謠〈泥娃娃〉，詭譎旋律與令人發毛的歌詞自預告釋出即引發高度討論。

《泥娃娃》馬來西亞也創佳績 網友敲碗童謠宇宙

而《泥娃娃》上月底於馬來西亞上映同樣開出紅盤，不只創下年度中文恐怖片開片冠軍，目前也已是年度台灣電影票房冠軍，以及年度中文恐怖電影票房冠軍。電影大賣讓不少影迷敲碗製作團隊繼續發展「童謠宇宙」，早日看到續集問世，揭開鬼王陳為民下落之謎！

《96分鐘》前進越南 配音版海報網友疑眼花

此外，破兩億的《96分鐘》也在越南上映，有趣的是當地片商還特地做了一版越南配音明星的海報，有網友在越南想看林柏宏主演的《96分鐘》，但看到海報卻發現怎麼演員都不一樣？經其他網友解答才知道那是配音陣容。

《96分鐘》前進越南，當地片商很有心推出配音版海報，神還原台灣版設計。翻攝IG＠lambaochau

而林柏宏、李李仁3日也到越南進行宣傳3天，在機場有大批粉絲接機，粉絲狂喊李李仁的名字，原來他因為《意難忘》紅遍東南亞。而林柏宏繼許光漢《他年他日》後也到越南宣傳，他也在社群現動轉發這張「配音版海報」，寫著「Hi, Vietnam」宣布將到越南會影迷！



