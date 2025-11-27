生孕友善企業 「這家」每胎生育補助15萬元

▲勞動部今（27）日「女性懷孕友善職場安全感大調查」，同時也表揚國內生孕友善企業，包括104人力銀行、嘉新水泥及宏正自動科技。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 勞動部今（27）日「女性懷孕友善職場安全感大調查」，同時也表揚國內生孕友善企業，包括104人力銀行、嘉新水泥及宏正自動科技。其中，宏正自動科技全球人資長王安倫表示，公司主打「走得比勞動部還前面」，員工本人或合法配偶每胎生育補助15萬元，堪稱業界最高，更有人工生殖補助3萬元、准許員工為了照顧家中毛小孩請家庭照顧假等福利。



勞動部「女性懷孕友善職場安全感大調查」，發現有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善、56.5%感受到職場對懷孕者有歧視，更有近3成的女性親身經歷歧視。



然而，國內仍有許多企業走在前面。勞動部今日也邀請104人力銀行、嘉新水泥及宏正自動科技現身說法。



王安倫則表示，宏正自動科技是被認可的「隱形冠軍」，毛利率高達60%，而因為自己是在國外成長，認為不應該把懷孕跟歧視掛勾，所以提出台灣企業首創職務代理津貼因單位工作需要擔任育嬰留職停薪或產假員工職務代理人，每月可領1萬元，直到員工育嬰留職時間或產假終止。



而針對生育補助，他們也給出生育補助每胎補助15萬元、雙胞胎30萬元，員工3歲至未滿6歲之子女，每人補助1萬元；公司也有提供人工生殖補助，試管嬰兒補助3萬元及人工受孕補助10萬元，並適用於多元伴侶。



另外，宏正自動科技除了提供優於法規的特休假、產假，一年7日支薪的家庭照顧假，也開放員工照顧毛小孩，王安倫說，少子化是個不可逆的趨勢，「但家裡有毛小孩也是個學習過程」，也是非常受歡迎的制度。



104人力銀行人才永續長鍾文雄表示，員工比率當中有6成是女性，同時公司也提倡許多家庭支持與多元友善措施，如彈性工時、6天樂活假，其中0至3歲托嬰中心扣除政府補助，每個月只要3000元，包括自己的孫女都也入列，「我是最大的受益者」。

嘉新水泥人才及文化處副總陳文婉則報告，總經理王立心因經產後憂鬱、育嬰留停的過程，所以也致力於打造更友善環境，提供優於法規的每年10天產檢假、陪產檢及陪產假，每年每位最高6000元育兒補助。曾經有同仁入職半年左右懷孕，擔心會影響工作，沒想到主管說「妳安心去養胎，我們等妳回來」，安胎時不時收到同事關懷。

