《生存王二》黃金陣容來到花蓮東大門夜市取景 粉絲熱情應援

韓國人氣實境節目《生存王二》到花蓮東大門夜市進行拍攝，吸引大批粉絲提前到場等候，展現花蓮滿滿的人情味與熱情。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

韓國人氣實境節目《生存王二》近日在花蓮取景拍攝，由主持人金鐘國領軍，集結韓國隊成員金炳萬、金泳勳、陸俊書等黃金陣容，展開一連串結合體力、智慧與在地元素的生存挑戰，為花蓮注入滿滿話題熱度。

花蓮縣觀光處表示，節目團隊來到花蓮東大門夜市進行生存遊戲拍攝，消息一出便吸引大批粉絲提前到場等候，不少民眾手持手機守候偶像現身。藝人一抵達現場，親切揮手向粉絲打招呼，現場氣氛瞬間升溫，歡呼聲此起彼落，展現花蓮滿滿的人情味與熱情。

觀光處指出，《生存王二》拍攝期間適逢連日降雨，山區拍攝過程中曾遇到道路泥濘、車輛打滑等狀況，拍攝環境相當艱辛。然而花蓮在地民眾與業者的熱情支援，成為工作團隊最大的後盾。從零食、餅乾、蛋糕、麵包、豆乾、魚丸，到暖心手工點心陸續送達，讓工作人員直呼「吃在嘴裡、暖在心裡」。

尤其在山上拍攝時，原住民部落裡的阿姨們特地在山上為拍攝團隊準備熱騰騰的餐食，每次為上百人料理，一整天幾乎未曾停歇，真摯、熱情的情誼讓節目團隊深受感動。

觀光處強調，《生存王二》選擇來花蓮拍攝，不僅展現花蓮多元的自然地景與城市魅力，透過節目影響力，讓更多國際觀眾看見花蓮的人情溫度與在地能量，未來期待透過更多影視合作，持續推動花蓮觀光與國際能見度。

觀光處表示，此次拍攝行程中製作單位特別安排藝人前往花蓮東大門夜市，讓藝人們親身體驗花蓮夜市文化與原住民特色美食，藝人們現場品嚐多樣花蓮在地食材製作的原住民風味料理與夜市小吃，藝人們對花蓮豐富的飲食文化留下深刻印象。