《生存王2》來台操爆！金鐘國認證「台灣1男星」最強 超狂內幕曝光

記者蔡維歆／嘉義報導

金鐘國（右起）、金炳萬、金泳勳、陸俊書受訪。（圖／記者蔡維歆攝）

即將登上Netflix、被譽為韓國最強生存競技實境秀的《生存王部落戰爭》第二季，日前來台取景拍攝，走訪花蓮、屏東，最後一站選在嘉義市完成拍攝行程，上午在嘉市耐斯王子大飯店舉行殺青記者會，為台灣拍攝畫下句點。身為主持人的金鐘國表示，以前來台多待在台北，這次難得環島走透透，體會到各地截然不同的美食與風景。他笑說在叢林拍攝時手機完全沒收訊，大家被迫過著原始生活，反而珍惜面對面交談的機會。聊到最深刻的參賽者，金鐘國點名台灣隊成員徐愷，大讚他在極端環境下的求生能力與體能表現優異到驚人。

《生存王2》在嘉義舉辦記者會，徐愷(左4）被金鐘國認證體能超強。（圖／童心娛樂提供）

第一季冠軍、南韓「族長」金炳萬這次再度挑戰，他坦言第二季因為有各國強敵加入，無法像第一季那樣掌握對手想法，導致他每天都活在未知的緊張感中。他回憶在屏東滿州大沙漠拍攝時，飛沙走石大到眼睛睜不開，完全打破他對沙漠的浪漫幻想。

《生存王2》與台灣童心娛樂製作攜手合作，選定台灣做為節目的生存競技舞台，這次前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市三個城市進行取景拍攝，除了找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出，台灣部分則將在三立電視台播出。

