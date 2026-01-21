《生存王2》來台殺青！大咖韓星出意外「血管慘爆掉」 驚人傷況曝光

記者蔡維歆／嘉義報導

四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰。（圖／童心娛樂提供）

即將登上Netflix、被譽為韓國最強生存競技實境秀的《生存王部落戰爭》第二季，日前來台取景拍攝，走訪花蓮、屏東，最後一站選在嘉義市完成拍攝行程，上午在嘉市耐斯王子大飯店舉行殺青記者會，為台灣拍攝畫下句點。而成員中傷兵不少，包括韓國隊的陸俊書比腕力比到血管爆掉，日本隊的福島善成打點滴、馬來西亞隊的祖雄也手指受傷包紮。台灣隊的曹佑寧也被不知名的東西咬到皮膚過敏發癢。

《生存王》第二季在嘉義舉辦殺青記者會。（圖／童心娛樂提供）

陸俊書受訪透露當時比腕力有聽到卡一聲斷掉聲音，但不知道是韌帶還是血管爆掉，隔天才驚覺，加上節目中要用到很多手臂的地方，所以受傷難免。日本隊的福島善成則是錄影前一晚睡在自己搭的房子又下雨睡不好，所以只睡45分鐘，而且節目要挨餓不能吃東西，錄影當天結果體力不支無法站，才只好打點滴維持體力。祖雄則是因為錄影前要準備很多工具道具，結果弄太久不小心導致手指受傷。

而《生存王2》與台灣童心娛樂製作攜手合作，選定台灣做為節目的生存競技舞台，這次前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市三個城市進行取景拍攝，除了找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出，台灣部分則將在三立電視台播出。

