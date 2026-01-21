《生存王2》台灣隊內鬨？綠茶婉拒第三季 祖雄「家醜真相」全說了

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國超人氣生存實境綜藝《生存王2》今日於嘉義市舉行盛大殺青記者會，「能力者」金鍾國率領韓、台、日、馬四國共12位男神選手集體亮相。雖然現場星光熠熠，但談起這十天在台灣山林的求生經歷，藝人們集體崩潰大吐苦水。代表台灣隊的曹佑寧首度曝光慘況，他在花蓮拍攝時因不明蟲咬導致嚴重過敏，讓他自嘲彷彿回到了石器時代，每天只能苦等想念的人間食物。

曹佑寧野外求生，身體出現過敏反應。(記者傅茗渝攝)

祖雄(中)經歷地獄考驗後覺得回家帶小孩輕鬆多了。(記者傅茗渝攝)

馬來西亞隊的祖雄透露，自己在叢林中體力負荷超標，手指更受傷縫針，長達十天過著沒手機、沒食物的生活。身為新手奶爸的他感性直呼，經過這場地獄考驗，現在覺得「回家帶小孩簡單多了」，只想趕快飛回老婆佳娜身邊抱孩子。針對日前傳出烏克蘭籍老婆佳娜與妹妹歐莉雅大打出手的消息，祖雄在記者會上無奈澄清，強調報導略顯誇張，目前歐莉雅仍住在他家，雙方已協調好和平相處，更開玩笑希望小姨子能幫忙多照顧小孩。

徐愷、曹佑寧臉都瘦了，綠茶被開玩笑說是「戰力缺口」。(記者傅茗渝攝)

而同隊網紅培永則發揮幽默本色，笑稱自己是為了「高額通告費」才拚命，甚至還與偶像金鍾國一起在山上「全裸洗澡、集體拉屎」，難忘經驗讓他直呼是巨星級待遇。而被封為台灣隊吉祥物的「綠茶」林埈永，雖然被隊友徐愷開玩笑說是隊上的戰力缺口，卻憑藉精通日、韓、國語的優勢成為各國隊伍間的關鍵翻譯官。綠茶被問及第三季笑著婉拒，未料徐愷補槍：「把美好的回憶留在這一次就好。」暗示不想再同隊，一來一往互動笑翻現場。

