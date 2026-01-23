《生存王2》跨海屏東取景 金鐘國大讚美食

▲《生存王2》在大鵬灣作為重要取景場域開拍，周春米特地前往探班。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 韓國超人氣實境節目《生存王2》日前首度跨海來台拍攝，製作團隊選中屏東大鵬灣作為重要取景場域，壯闊自然景觀與多變地貌成為節目畫面的亮點。屏東縣長周春米特別準備「屏東特色美食應援餐車」前往拍攝現場探班，為遠道而來的韓國團隊加油打氣。

周春米一到場即以親切的「安妞哈誰呦」向團隊致意，並準備萬巒豬腳、東港旗魚黑輪、雙糕潤、高樹蜜棗、林邊蓮霧等多樣屏東在地美食，展現滿滿誠意。韓國知名藝人金鐘國在縣長介紹下品嚐，不時豎起大拇指直呼「馬西搜唷」讚不絕口。他也特別品嚐東港特色美食「飯湯」，並分享臺灣與韓國湯飯文化的不同吃法，幽默互動引來現場陣陣笑聲。

周春米表示，去年6月曾率領屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，參加臺韓觀光交流會議，對韓國的熱情與文化留下深刻印象。今年臺韓觀光交流會議將移師屏東舉辦，期盼透過《生存王2》的國際影像平台，呈現臺灣最南端兼具野性與溫度的真實樣貌，讓更多國際觀眾看見屏東、認識屏東。

縣府團隊也準備巧克力、咖啡、果乾、紅豆蛋捲、黑豆與蜂蜜等在地特色禮盒，分享屏東的用心與祝福。周縣長更笑說平時有追韓劇，對韓文略懂一二，未來若有機會再訪韓國，希望能再與金鐘國相見，為台韓觀光交流再添佳話。

製作團隊表示，屏東的自然環境充滿挑戰性，與節目強調的「生存精神」高度契合，加上拍攝期間感受到在地美食與人情溫度，讓團隊對屏東留下深刻而溫暖的印象。縣府交通旅遊處指出，《生存王2》結合屏東山海景觀與生活風景，將有效提升屏東在國際旅遊市場的能見度。節目預計3月下旬於韓國朝鮮TV首播，並同步於Netflix（韓國）上線，4月於三立電視台播出，期盼吸引更多國際旅客實地走訪屏東、深度體驗南國魅力。

