《生存王2》金鍾國印象最深刻的台灣隊選手是「野系男神」 《單身即地獄》陸俊書比腕力受傷「聽到爆開的聲音」

金鍾國對徐愷印象深刻。潘佳琪攝

南韓大型生存競技實境綜藝節目《生存王2》，今（21日）於嘉義市舉行殺青記者會，朝鮮TV電視台台長李承勳率領主持人金鍾國，以及來自南韓、台灣、日本、馬來西亞的 12 位參賽選手共同出席。眾人分享這 10 天來在台灣野外生存的點滴，金鍾國也特別點名台灣隊中表現最令他驚豔的成員。

金鍾國首度深入南台灣拍攝 享受無通訊的「面對面」時光

金鍾國分享，過去隨《Running Man》來台拍攝時多半集中在台北，但這次《生存王2》的計畫深入花蓮、屏東及嘉義等多個地區，能看見台灣截然不同的自然色彩並體會多元食物，讓他非常喜歡。談到此次來台拍攝的特殊感受，他幽默表示，因為工作人員大多是韓國人，工作感並無太大區別；但在叢林裡無法使用手機通訊，大家反而能專注於面對面的對話，他非常珍惜這種純粹的溝通經驗。

廣告 廣告

徐愷令金鍾國印象深刻。潘佳琪攝

點名「野系男神」徐愷表現突出 金鍾國直呼：嚇了一跳

在國際對抗的賽制中，金鍾國透露台灣隊中讓他印象最深刻的隊員正是徐愷。徐愷在台灣擁有「野系男神」與「祕境獵人」的稱號，不僅具備跑酷與武術背景，平時更熱衷於深入台灣山林探險，具備極強的野外專業知識。金鍾國坦言，起初並不確定徐愷能否適應實境節目高強度的挑戰，沒想到徐愷做了非常充分的準備，表現極為出色，讓他大感意外。雖然礙於節目尚未播出不能透露過多祕密細節，但金鍾國肯定地表示，徐愷在叢林裡的表現確實非常突出。

陸俊書（左1）比腕力時聽見爆裂聲。潘佳琪攝

韓國隊最強戰力陸俊書傳傷情 比腕力驚聞爆裂聲

至於韓國隊內部的戰力評估，金鍾國認為體力最好且生存能力最強的成員非陸俊書莫屬。陸俊書過去因參加《鋼鐵部隊》走紅，後又在《單身即地獄》中以憂鬱帥氣的畫家形象深受歡迎，其出身南韓海軍特戰隊（UDT）的強悍背景，使他一直是隊內的實力核心。然而，在極限對抗的過程中仍免不了意外發生，陸俊書在一次比腕力的環節中，手部不慎受傷。他回憶當時情況表示，疑似是韌帶或血管受損，現場甚至清晰聽到「爆開」的聲音，造成手部強烈不適。



回到原文

更多鏡報報導

金鍾國領軍《生存王2》4國卡司全公布！台灣隊曹佑寧「手腫起來」 徐愷稱綠茶是「吉祥物」

限韓令鬆綁？JYP女團闖中超拚 尬唱〈大東北是我的家鄉〉還被cue轉手絹

等2年半回歸！EXO帥回顏值全盛期 燦烈減肥暴走「一人掃2盒甜甜圈」

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」