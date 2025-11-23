生完想隆乳大吵！妖嬌軟硬兼施 尪妥協「贊助1顆」

DJ妖嬌生產後因為胸部下垂想隆乳，多次與老公發生爭執。（圖／翻攝自妖嬌臉書）





DJ妖嬌擁有火辣身材，近日她在節目中分享，生產後因為胸部下垂感到自卑，甚至出現憂鬱的情形，因此強烈想要隆乳，然而老公聽完後十分反對，也成為兩人大吵的導火線，一旁的來賓聽完後則笑說，「像妳到我們這個年紀，都變絲瓜了，我們還能活嗎？」

妖嬌在《單身行不行》中透露，與老公交往時，因為雙方個性太像，交往一個月後就分手，直到3年後，兩人都恢復單身，也希望能有穩定的對象，因此覺得以結婚為前提交往，3個月後就決定步入婚姻。

不過妖嬌坦言，兩人的嘴巴都很硬，個性也很衝，有許多觀念都需要磨合，尤其是在有小孩後，在教育方面更容易產生衝突，另一個爭執點則是「隆乳」，妖嬌透露在交往時，就知道對方不喜歡女生過多的整形，但生完小孩後，因為對自己的胸部沒有自信，強烈想要隆乳。

妖嬌當時幾乎天天以淚洗面，差點得憂鬱症，讓一旁的作家「艾妮老師」笑說，「像妳到了我們這個年紀，都變絲瓜了，我們還能活嗎？標準太高了！」妖嬌當時軟硬兼施，甚至離家出走，老公才驚覺她真的很不開心。

後來，妖嬌老公態度軟化，答應讓她去胸部重建，妖嬌也把握機會問「你可以贊助我嗎？」老公也妙回「只贊助1顆」，讓她笑說「那你只能用1顆」，最後夫妻之間的感情也變好，也更願意與對方溝通。



