生廚餘、熟廚餘有哪些？該怎麼回收？哪一種可以堆肥？

生廚餘、熟廚餘是什麼，你知道嗎？煮飯或買外食回家用餐，多多少少都會產生一些廚餘，果皮、果殼、食物殘渣、沒吃完的飯麵⋯該怎麼分類，是許多網友充滿疑惑的問題。究竟生廚餘、熟廚餘是什麼？哪些東西算是生廚餘、熟廚餘？生廚餘、熟廚餘該怎麼回收？可以堆肥、養豬嗎？Yahoo新聞編輯室一次替你解惑！

相關新聞》政院拍板分階段禁廚餘養豬 2027年正式退場

生廚餘、熟廚餘怎麼辨別，你知道嗎？（示意圖／Getty Images）

生廚餘是什麼？生廚餘有哪些？

廚餘可分為生廚餘與熟廚餘兩種。環境部環境管理署解釋，所謂的生廚餘就是「堆肥廚餘」，可以理解為不適合養豬的廚餘。

廣告 廣告

新北市環保局詳細列點說明，生廚餘包含以下六大類：

果皮（殼）類： 水果皮（如柚子皮、鳳梨皮）、水果殼（如百香果殼、榴槤殼、椰子殼）、瓜子殼、開心果殼、花生殼、菱角殼、玉米葉等。

園藝類： 花材、樹葉、草本植物之根、莖、葉（不含粗大樹幹、樹枝）。

植物殘渣類： 茶葉渣、咖啡渣、中藥渣、甘蔗渣。

軟殼類： 蛋殼、蝦殼（不含龍蝦殼）。

水果類： 未食用的水果、種子果核（如木瓜籽、西瓜籽、枇杷籽、芒果籽、龍眼籽等）。

蔬菜類：葉菜類（如白菜、芹菜、萵苣菜、芥菜、茼蒿、九層塔等）、根莖菜類（如蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、青蔥、韭菜等）、花果菜類（如花椰菜、胡瓜、冬瓜、絲瓜、苦瓜、玉米等）及菌菇類（如香菇、金針菇、木耳等）。

Yahoo解釋性新聞

生廚餘怎麼回收？生廚餘可以堆肥嗎？

生廚餘可以堆肥！至於如何回收，環境部環境管理署提醒，須依照各縣市廚餘回收規定實行，詳情請查詢各縣市廚餘回收網站。

舉例來說，台中市環保局說明，回收生廚餘前，務必先瀝除水分，再將生廚餘放入生廚餘回收桶，切勿混入熟廚餘回收桶；環保局收到生廚餘後，會再回收至外埔綠能生態園區作厭氧醱酵，藉此產生沼氣用於發電。彰化縣環保局表示，生廚餘在瀝乾並將廚餘中的塑膠袋與垃圾取出後，可以交給垃圾車後方的生廚餘綠色桶。高雄市環保局也公告，市民交付廚餘給清潔隊時，應先去除水分和非廚餘類雜質（如免洗餐具、塑膠袋），再投入垃圾車後方的綠色推肥廚餘桶中。

熟廚餘是什麼？熟廚餘有哪些？

熟廚餘便是大家熟知的「養豬廚餘」，簡單來說，就是煮熟的食物或適合養豬食物。根據新北市環保局資料所示，熟廚餘包含以下八大類：

米食類： 白飯、各式米糧、麥片、米製品（如五穀米、糙米、薏仁、稀飯、八寶粥等）。

麵食類： 麵條、麵包及各式麵粉製品（如麵粉、土司、蛋糕等）。

豆類： 豆乾、豆腐、豆花、豆渣等。

肉類： 各式煮熟的雞、鴨、魚、牛、羊、豬肉等。

零食類： 各式餅乾、糖果、巧克力、堅果等。

罐頭食品類： 各式罐頭食品內容物。

粉狀類： 粉末狀可食用品，像是奶粉、麵粉、蕃薯粉、麵包粉、太白粉、抹茶粉、可可亞等。

其他類：各式過期食品與剩菜剩飯。

不少讀者朋友以為帶骨的肉類、魚刺也算是熟廚餘的一種，答案是錯的！帶骨肉類或魚刺，可能造成豬隻吞嚥困難，嚴禁丟在熟廚餘回收桶，請按各縣市規定交付清潔隊處理，例如新北市為一般垃圾，須裝在垃圾袋內丟棄。

熟廚餘怎麼回收？熟廚餘可以堆肥嗎？

熟廚餘不能堆肥哦！至於熟廚餘的回收方式，各縣市因地制宜，建議先到各縣市環保局網站確認後再進行分類。以台北市為例，市民在回收熟廚餘前，應先瀝乾水分，並盡量使用廚餘桶等容器盛裝，垃圾車到達時，再依分類倒入「養豬廚餘」桶內回收。

值得注意的是，行政院12月4日拍板，2026年12月31日是廚餘養豬的最後期限，自2027年起全面禁止廚餘養豬。農業部指出，在轉型緩衝期間，將有條件開放使用廚餘，養豬場須持續遵守蒸煮規範、完成蒸煮溫度和影像監視系統建置，並確保運輸車輛裝設GPS。

農業部長陳駿季強調，禁止廚餘養豬為既定政策，在這一年的緩衝期內，若地方政府評估已準備好，可以隨時提前公告該縣市全面禁止廚餘養豬。屏東縣政府另表示，在全面評估下，決議屏東縣在明年緩衝期期間，也禁止使用「事業廚餘」。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※廚餘該怎麼分類？（環境部環境管理署）

※廚餘分類方式（新北市環保局）

※廚餘回收分類方式（台中市環保局）

※廚餘分類再利用（彰化縣環保局）

※高雄市家戶廚餘回收分類（高雄市環保局）

※家戶廚餘回收配合事項（台北市環保局）

※卓揆：推動廚餘養豬政策調整及廚餘去化 落實「防疫第一、去化無虞、輔導轉型、循環利用」目標（行政院）

※守護台灣養豬產業，推動一年內廚餘養豬全面轉型！（農業部臉書粉絲專頁）