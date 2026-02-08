一生必去國家！解鎖金字塔、神廟、陵墓古文明…施昇輝埃及旅遊教戰守則：用小錢換開心旅程





上個月去埃及旅行，完成了我多年的心願。埃及絕對是一生一定要去一次的地方——金字塔、神廟、陵墓，還有新舊博物館中琳瑯滿目的古代器物和雕像，都讓人嘆為觀止。不過，在埃及旅遊的經驗卻不是非常美好，有很多該注意的地方，否則遊興會大打折扣。

埃及最主要的國庫收入來源就是觀光，所以依附旅遊的從業人員非常多，且易小費作為主要收入。給或不給，是在埃及旅遊最大的困擾。如果你不在乎給些小費，或許可以讓你在旅程中開心一點。

要不要換埃鎊？1美元小鈔更好用

埃及貨幣是埃鎊，但因為貶值嚴重，所以他們喜歡收美元。官方匯率目前是1美元兌47.2埃鎊，但為方便計算，在買東西時都是用1美元兌50埃鎊算。每次的小費可以給1美元，或100埃鎊，所以給美元比較划算。但因為一般人身上不會有這麼多美元小鈔，因此入境埃及後，拿美元換一些埃鎊會比較方便。

機場要求每個人至少必須換100美元。不過，他們對百元美鈔要求很嚴格，太舊、太髒不收，舊版沒有防偽線的也不收。在行程中，如果去商店買較昂貴的商品，店家一樣對百元美鈔非常挑剔。

我帶去的百元美鈔全都是舊版，所以後來只換了50美元。他們對美元小鈔比較不計較，因此反而好用。

▲開羅會議的舉辦地。（圖／施昇輝提供）

小費文化無所不在，給不給都為難

只要有埃及人伸手幫你做事，就算是你可以自己做，他們也會示意要給小費。你當然可以不給，但就會換來他們眼中的怒意，讓你心裡也很不好受。因為這次我們是跟團，所以領隊會幫我們一起付小費，例如行李搬運、騎駱駝、搭沙漠越野車、搭馬車、隨團助理（這種人會不請自來）等等。光這些領隊先墊的小費，每個人10天下來也接近30美元。

有些時候即使領隊付過小費，他們依然會伸手要，所以我們還是會給，以免壞了心情。他們接過小費，一般都不會說謝謝，認為是自己應得的。

有一次在貝都因人村騎駱駝，幫我太太牽駱駝的小朋友，竟利用幫她拍照的時機，企圖撬開手機保護殼，只為拿手機後面的掛繩，但未得逞。事後，我太太發現她的手機面板因此出現些微破損，也只好自認倒楣。如果你下次去埃及玩，最好別進貝都因人的村子。

導遊也提醒大家，在金字塔區別騎駱駝。業者一開始開價一趟1美元，以為便宜騎上去，等他們帶你繞一圈後，會索價50美元才幫你下駱駝。無論這說法是真是假，大家決定不騎也罷。沒想到不騎也有事，我照了一張駱駝和金字塔的合照，結果駱駝主人就跟我伸手要錢，我只好裝傻不理他。

我太太的手機也曾被埃及人直接搶走，幫她拍了一張漂亮照片，接著就索要小費。因為不是我太太主動請他拍照，所以導遊說他會處理，叫我們不必給。

▲阿布辛貝神廟。（圖／施昇輝提供）

雖然觀光是埃及最重要的產業，但很多細節卻未到位。例如每個景區的門票都是同樣的兩種圖案，大小也一樣，所以要小心，別錯拿成其他景區的門票。此外，有些觀光客眾多的地方，卻沒有明確的排隊動線，插隊糾紛時有所見。

在埃及上廁所要給小費，一次20埃鎊。他們可以找錢，但一定要當場點清楚，否則他們有時會少找給你，不知是故意還是疏忽。

每個景區都會有小販上前來兜售當地的特色產品，雖然可以殺價，但我覺得他們也是辛苦人，就適可而止，不要「吃人夠夠」。不過，導遊提醒我們平常要放幾張小鈔在口袋，看到喜歡就拿出來付錢，千萬別從皮夾掏錢，這樣會吸引一大堆小販圍上來，讓你難脫身。

歷史文化太精彩，必請導覽解說

埃及的歷史、神話、文化、文物實在太豐富，所以一定要請人導覽。這次我們很幸運有一位講解非常認真、中文也很流利的埃及導遊全程為我們講解，才能了解箇中的奧妙與精髓。神廟比金字塔更精彩，因為裡面的雕刻與壁畫都充滿了故事性，但如果沒人解說，就等於空手入寶山。

現在觀光客的焦點都放在2025年11月才開幕的大埃及博物館，但因為人太多，反而舊的埃及博物館可以讓你看得更盡興。不過，因為展品太多，不可能讓觀光客在短短幾小時內看完，所以導遊的介紹一定有所取捨，這也只好接受。我們有個團員事先有做功課，所以他入內就只看他想看的展品。

其實只要捨得付小費，就能開心遊埃及，這是大家行前該有的心理準備。

