生意太好停車擾鄰！台中連5年米其林必比登推薦麵館「暫熄燈」

米其林必比登推薦5年的台中東區人氣麵店宣布11月底結束營業，引發顧客大排長龍搶吃最後一碗！店家以溫體豬炸排骨、特色滷味和榨菜肉絲麵等江浙美食聞名，卻因生意太好導致顧客停車問題困擾鄰居，決定暫時休息尋找新址。許多饕客得知消息後紛紛感嘆「再也吃不到要懷念了」，希望店家能盡快重新開幕，繼續為大家帶來美味佳餚！

台中東區一家連續5年獲得米其林必比登推薦的麵店宣布於11月底結束營業，引發顧客排隊搶吃最後一碗。這間以溫體豬炸排骨、特色滷味和榨菜肉絲麵等江浙麵食聞名的店家，自2019年開業以來廣受好評。店家表示，因生意太好導致顧客停車問題困擾鄰居，加上人手不足等因素，決定暫時休息並尋找新店址，未來會再與顧客相見。

台中東區這間麵店雖然每週僅營業兩天，卻吸引大批顧客提前排隊等候。麵店一開門，客人便瞬間坐滿，場面十分熱鬧。許多顧客得知休業消息後特地提早前來排隊，希望能再品嚐一次美味。有顧客表示，這家店的滷味特別回味，即使不吃麵也會特地來買滷味。也有顧客感嘆，日後吃不到可能會更加懷念，只能透過影片回憶這個味道。

這間麵館於2019年開業，只在週六、日晚餐時段營業，主打溫體豬炸排骨、特色滷汁滷味，以及湯頭醇厚的榨菜肉絲麵、牛肉麵，傳承自店主岳父的手藝。自2021年起，店家連續5年獲得米其林必比登推薦，成為當地知名美食。

與一般因生意不佳而結束營業的情況不同，這間麵館是因為生意太好而造成周邊問題。詹老闆表示，即使只營業兩天，顧客的車輛還是常常停到街坊鄰居家門口，導致警察週六日經常來巡邏，並通知顧客移車，這對鄰居造成不小困擾。他感謝所有顧客的支持，但也對鄰里感到抱歉，希望能搬遷到好停車的位置，讓顧客吃飯不會因為違停緊張。

詹老闆透露，除了租約到期外，他平日在學校兼課教書，而店裡生意太好常常忙不過來，因此決定暫時休息調整腳步。他承諾會尋找停車條件更好的新地點，期待未來與顧客再次相會。

