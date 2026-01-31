生意經／危肌自救拓膚金 decent rossi
台灣逾百萬人口有各式皮膚問題。decent rossi創辦人楊家瑋創業前是一名藥師，在第一線服務病患時，她會耐心傾聽他們的需求、協助找尋最適合的商品。
體質天生敏感的她，25歲爆發脂漏性皮膚炎，出現頭皮流血等症狀。33歲那年，她開發出第一款洗髮洗澡粉產品，只用了6種成分。第一年更打進很難進入的台大醫院皮膚科專櫃，是第一個選入的台灣洗髮品。現在台灣3大本土航空上也買得到她的產品，創造旺月百萬元營收。
走進東區熱鬧商圈巷弄內，轉角處有間透明玻璃三角窗，這是一間成立一年多的香氛選物店。楊家瑋（Rossi）和老闆李祐成（Allen）熱烈討論decent rossi的新品和消費者反應。Allen說：「很多客人都很喜歡Rossi家的產品，因為天然無負擔。」
受膚況所苦 研洗浴用品
不同於一般個人清潔用品，創業前擔任藥師的楊家瑋，她開發的「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」很獨特，需要醫生、藥師、達人推薦給特定需要的人。除了官網、電商平台，醫院、藥局、診所、精品選物店都是寄賣點。
25歲時，楊家瑋因壓力大和體質轉換，皮膚出現問題，「我本來就是很容易過敏的人，連對自己的汗水也會過敏。」她形容自己是「銀針體質」。在脂漏性皮膚炎爆發的那半年，她的生活極為悲慘，「當時嚴重到髮際脫皮，臉頰二側整片皮脫下來；頭皮有組織液流出來、濕濕的，醫生在我的頭皮上打針、吃抗生素、類固醇都沒有用，很痛苦。」
她不了解為何用了所有能用的藥物，都沒有效果，「我就回來檢視自己的生活用品，像洗髮精、沐浴乳等。」她說自己只要用沐浴乳洗澡就會長痘痘，或是引發毛囊炎，「我才發現這2樣東西的成分都很複雜，像洗髮精就有30至40種成分。」直到改用肥皂洗頭，困擾許久的症狀因此消失，「就這樣，再也沒有發炎了！」
北醫藥學系畢業後，她成為藥師，站在醫療的第一線，看見許多同樣擁有膚質敏感的病人，因使用錯誤的洗髮精、沐浴乳而導致發炎，「我會請他們去買成分簡單且清爽的肥皂使用。」
2016年，她赴泰國參加「亞洲藥學會」年會，改變了她的職涯。在會議中，她得知國外的藥師很多元，例如有專門照顧癌症病患的藥局等，深受啟發。她明瞭自己能做很多事，看見另一個可能性。
自製洗髮品 辭職創品牌
她想了解藥廠與各通路的行銷及流程。在搭機回台的路上，狂發訊息請親友介紹藥廠工作。33歲才想轉戰藥廠，遭遇不小挑戰，有面試官不客氣地問：「妳已經是中年轉業，要如何說服藥廠願意投資在妳身上？」最終，經歷3個月的面試和等待後，如願到外商藥廠擔任業務。
適應新工作的這一年，她試著做一款自己及有相同困擾的患者都能用的洗髮品。她解釋：「得到脂漏性皮膚炎不會死，但會很痛苦，尤其在頭皮，發癢不舒服讓工作不能專心；脫屑則影響社交生活，如果改善至少可開心去約會。」
藥師背景的她認為，研究報告和臨床結果是最重要的，「我會看它的實驗過程。」楊家瑋以醫療邏輯開發產品，努力找尋不敏感的成分，並盡力簡化，推出的「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」只有六個成分。
她說明：「我想做一款愈簡單愈好的洗髮品，只求溫和洗淨，不過度清潔，包括脆弱皮膚、小嬰兒、孕乳婦都能使用，我把標準拉到那麼高。」因為液體需要添加的成分較多，一開始就決定做「粉」，「因為無水乾燥最能保存，脫水後的粉劑不容易腐敗，而且輕便好攜帶。」
2018年做出第一批產品後，她才辭掉藥廠年薪百萬元的工作，將品牌命名為「decent rossi」，「rossi是我的英文名字，前面加上decent，是誠實、正派的意思。」
「台灣天氣潮濕，以前在診所一天早、中、晚3診，會有4至5個病患有這個需求，這是為小眾而做的產品。」第一批只生產500至600瓶，她心想：「就算賣不掉，我也可以把它洗完。」
藥師占優勢 拓醫療通路
「很少有品牌一開始就花30萬至40萬元投資CI（企業識別）和品牌logo，但是我敢，因為要做長久。」楊家瑋將品牌打造得極具質感，包裝也很講究，「頭皮甦醒洗髮洗澡粉用玻璃瓶，零售價較一般瓶子貴4至5倍。」
起初，在官網銷售、經營臉書粉專，「靠口耳相傳，剛開始一個月賣15萬元，反正我是一人飽全家飽。」她呵呵笑道。接著，四處開發通路，藥師身分讓楊家瑋有很大的優勢，有能力拓展醫院及頂級藥房通路，順利將「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」賣進全台最有質感的分子藥局，「創辦人是我在北醫的學弟，雖然我原本不認識他。」
第一年更打進很難進入的台大醫院皮膚科專櫃，是第一個選入的台灣洗髮品。醫院和診所通路不好進入，她比別人更輕鬆，「我用藥廠的方式跑，因為我知道要怎樣和醫生溝通，我直接拿成分報告給他們看，用論文佐證，醫生會覺得邏輯是對的。」
產品是粉狀，使用會不會不方便？她坦率道：「用我們家的粉洗頭髮，真的不方便。」很多客人會問：「粉體容易結塊嗎？」她強調：「會！因為沒加抗凝結劑；一開始客戶會抱怨，瓶口沾黏，但因此更相信我，代表它很天然。」她笑說：「我就是有勇氣做這件事。」
工廠延交貨 一度陷難關
獅子座的楊家瑋不滿足公司只有這樣，希望業績能再成長，就不能只有單一產品，於是開發精華液和精華油。嚴謹的她不願妥協品質，花了2年、砸逾200萬元，2022年新品正式上市。
找對通路、產品多元，2022年 decent rossi的業績來到高峰，年營收達1,500萬元，「疫情時每一家電商都很好，因為不能出去玩，大家願意多花一點預算、嘗試新東西。」
這一年，她也經歷地獄般的遭遇，她口中的「公司生死交關事件」。在粉絲不斷敲碗之下，終於開發出洗髮洗澡粉專用的「流轉定量瓶」，以刻度定量倒出洗髮粉，還有抗潮、防止水氣進入的設計。在嘖嘖短短一個月募資高達379萬元，是台灣化妝品組第一名，卻因工廠製造端出現問題而無法如期交貨。
「我太相信專業，沒有過度干涉工廠的開發和生產，在交貨前夕才得知對方無法出貨，那真是如五雷轟頂，當下覺得公司要被毀了。」在憤怒和沮喪的同時，她立即啟動處理機制、每週撰文向客戶說明進度，「有間品牌公司老闆在粉專留言說，我的危機處理是教科書等級的。」
疫情過後，楊家瑋原以為業績還能維持，孰料民眾紛紛出國血拚，年營收持續下探，甚至低於1萬元。此時的她步入自我懷疑期，「我有時會夢中驚坐起，會想這個市場到底存不存在？是不是我幻想的；如果存在，應該會有很多人需要。」
在公司全盛時期，她有7位員工，現採精兵主義，只有2位。同時，改變定價策略、推出小包裝，以精華液來說，除了原本的50毫升，再增加30毫升，賣1,680元，更好入手。
楊家瑋持續研發敏感肌膚能使用的產品，她說：「就算開公司當老闆，我的本業一直都是藥師，能研發更好的產品、讓更多人使用，就是我的職志。」
更多鏡週刊報導
生意經／「炊」生幸福味
生意經／這間髮廊只有６個座位 竟有７０個靠行設計師／獨道髮門
生意經／曾被父親關狗籠 他走出家暴釣出百萬商機
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 12則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 23則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 596則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 22則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 22則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 11則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 114則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104則留言
直擊／「兆元宴」維安重磅升級！「馮迪索」坐鎮場控 動線分級防擾鄰
輝達黃仁勳第四度舉辦「兆元宴」，為避免往年人潮擾鄰亂象重演，今年維安規格大升級。現場祭出黑、黃、紅三色紅龍陣劃分動線，黃仁勳也改從正門大方進場。活動前，一名壯碩宛如「台版馮迪索」的貼身保鑣提前多次彩排盯場，確保動線淨空滴水不漏。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 97則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 18 小時前 ・ 138則留言