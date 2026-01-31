生意經／危肌自救拓膚金 decent rossi

容易過敏的藥師楊家瑋，以自身需求研發洗髮粉，打造「decent rossi」品牌。

台灣逾百萬人口有各式皮膚問題。decent rossi創辦人楊家瑋創業前是一名藥師，在第一線服務病患時，她會耐心傾聽他們的需求、協助找尋最適合的商品。

體質天生敏感的她，25歲爆發脂漏性皮膚炎，出現頭皮流血等症狀。33歲那年，她開發出第一款洗髮洗澡粉產品，只用了6種成分。第一年更打進很難進入的台大醫院皮膚科專櫃，是第一個選入的台灣洗髮品。現在台灣3大本土航空上也買得到她的產品，創造旺月百萬元營收。

走進東區熱鬧商圈巷弄內，轉角處有間透明玻璃三角窗，這是一間成立一年多的香氛選物店。楊家瑋（Rossi）和老闆李祐成（Allen）熱烈討論decent rossi的新品和消費者反應。Allen說：「很多客人都很喜歡Rossi家的產品，因為天然無負擔。」

受膚況所苦 研洗浴用品

不同於一般個人清潔用品，創業前擔任藥師的楊家瑋，她開發的「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」很獨特，需要醫生、藥師、達人推薦給特定需要的人。除了官網、電商平台，醫院、藥局、診所、精品選物店都是寄賣點。

25歲時，楊家瑋因壓力大和體質轉換，皮膚出現問題，「我本來就是很容易過敏的人，連對自己的汗水也會過敏。」她形容自己是「銀針體質」。在脂漏性皮膚炎爆發的那半年，她的生活極為悲慘，「當時嚴重到髮際脫皮，臉頰二側整片皮脫下來；頭皮有組織液流出來、濕濕的，醫生在我的頭皮上打針、吃抗生素、類固醇都沒有用，很痛苦。」

她不了解為何用了所有能用的藥物，都沒有效果，「我就回來檢視自己的生活用品，像洗髮精、沐浴乳等。」她說自己只要用沐浴乳洗澡就會長痘痘，或是引發毛囊炎，「我才發現這2樣東西的成分都很複雜，像洗髮精就有30至40種成分。」直到改用肥皂洗頭，困擾許久的症狀因此消失，「就這樣，再也沒有發炎了！」

「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」只有6種成分，天然又溫和，使用較貴的玻璃瓶。（820元／50克）

北醫藥學系畢業後，她成為藥師，站在醫療的第一線，看見許多同樣擁有膚質敏感的病人，因使用錯誤的洗髮精、沐浴乳而導致發炎，「我會請他們去買成分簡單且清爽的肥皂使用。」

2016年，她赴泰國參加「亞洲藥學會」年會，改變了她的職涯。在會議中，她得知國外的藥師很多元，例如有專門照顧癌症病患的藥局等，深受啟發。她明瞭自己能做很多事，看見另一個可能性。

自製洗髮品 辭職創品牌

她想了解藥廠與各通路的行銷及流程。在搭機回台的路上，狂發訊息請親友介紹藥廠工作。33歲才想轉戰藥廠，遭遇不小挑戰，有面試官不客氣地問：「妳已經是中年轉業，要如何說服藥廠願意投資在妳身上？」最終，經歷3個月的面試和等待後，如願到外商藥廠擔任業務。

楊家瑋當藥師時，赴日本第一家股票上市的保健品製造集團AFC參觀。（楊家瑋提供）

適應新工作的這一年，她試著做一款自己及有相同困擾的患者都能用的洗髮品。她解釋：「得到脂漏性皮膚炎不會死，但會很痛苦，尤其在頭皮，發癢不舒服讓工作不能專心；脫屑則影響社交生活，如果改善至少可開心去約會。」

藥師背景的她認為，研究報告和臨床結果是最重要的，「我會看它的實驗過程。」楊家瑋以醫療邏輯開發產品，努力找尋不敏感的成分，並盡力簡化，推出的「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」只有六個成分。

她說明：「我想做一款愈簡單愈好的洗髮品，只求溫和洗淨，不過度清潔，包括脆弱皮膚、小嬰兒、孕乳婦都能使用，我把標準拉到那麼高。」因為液體需要添加的成分較多，一開始就決定做「粉」，「因為無水乾燥最能保存，脫水後的粉劑不容易腐敗，而且輕便好攜帶。」

2024年「亞洲藥學會」年會在首爾舉辦，英文很好的楊家瑋擔任論壇主持人。（楊家瑋提供）

2018年做出第一批產品後，她才辭掉藥廠年薪百萬元的工作，將品牌命名為「decent rossi」，「rossi是我的英文名字，前面加上decent，是誠實、正派的意思。」

「台灣天氣潮濕，以前在診所一天早、中、晚3診，會有4至5個病患有這個需求，這是為小眾而做的產品。」第一批只生產500至600瓶，她心想：「就算賣不掉，我也可以把它洗完。」

decent rossi在東區香氛選物店寄賣，楊家瑋（右）和老闆Allen（左）討論產品。

藥師占優勢 拓醫療通路

「很少有品牌一開始就花30萬至40萬元投資CI（企業識別）和品牌logo，但是我敢，因為要做長久。」楊家瑋將品牌打造得極具質感，包裝也很講究，「頭皮甦醒洗髮洗澡粉用玻璃瓶，零售價較一般瓶子貴4至5倍。」

起初，在官網銷售、經營臉書粉專，「靠口耳相傳，剛開始一個月賣15萬元，反正我是一人飽全家飽。」她呵呵笑道。接著，四處開發通路，藥師身分讓楊家瑋有很大的優勢，有能力拓展醫院及頂級藥房通路，順利將「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」賣進全台最有質感的分子藥局，「創辦人是我在北醫的學弟，雖然我原本不認識他。」

藥局是decent rossi很重要的通路，楊家瑋（左）會經常訪店，她到微笑藥局探訪老闆、知名部落客廖偉呈（右），瞭解客戶需求。

第一年更打進很難進入的台大醫院皮膚科專櫃，是第一個選入的台灣洗髮品。醫院和診所通路不好進入，她比別人更輕鬆，「我用藥廠的方式跑，因為我知道要怎樣和醫生溝通，我直接拿成分報告給他們看，用論文佐證，醫生會覺得邏輯是對的。」

產品是粉狀，使用會不會不方便？她坦率道：「用我們家的粉洗頭髮，真的不方便。」很多客人會問：「粉體容易結塊嗎？」她強調：「會！因為沒加抗凝結劑；一開始客戶會抱怨，瓶口沾黏，但因此更相信我，代表它很天然。」她笑說：「我就是有勇氣做這件事。」

工廠延交貨 一度陷難關

獅子座的楊家瑋不滿足公司只有這樣，希望業績能再成長，就不能只有單一產品，於是開發精華液和精華油。嚴謹的她不願妥協品質，花了2年、砸逾200萬元，2022年新品正式上市。

找對通路、產品多元，2022年 decent rossi的業績來到高峰，年營收達1,500萬元，「疫情時每一家電商都很好，因為不能出去玩，大家願意多花一點預算、嘗試新東西。」

2025年4月decent rossi在台北101設快閃店，董事長賈永婕（右）到櫃位參觀。（翻攝decent rossi FB）

這一年，她也經歷地獄般的遭遇，她口中的「公司生死交關事件」。在粉絲不斷敲碗之下，終於開發出洗髮洗澡粉專用的「流轉定量瓶」，以刻度定量倒出洗髮粉，還有抗潮、防止水氣進入的設計。在嘖嘖短短一個月募資高達379萬元，是台灣化妝品組第一名，卻因工廠製造端出現問題而無法如期交貨。

「我太相信專業，沒有過度干涉工廠的開發和生產，在交貨前夕才得知對方無法出貨，那真是如五雷轟頂，當下覺得公司要被毀了。」在憤怒和沮喪的同時，她立即啟動處理機制、每週撰文向客戶說明進度，「有間品牌公司老闆在粉專留言說，我的危機處理是教科書等級的。」

疫情過後，楊家瑋原以為業績還能維持，孰料民眾紛紛出國血拚，年營收持續下探，甚至低於1萬元。此時的她步入自我懷疑期，「我有時會夢中驚坐起，會想這個市場到底存不存在？是不是我幻想的；如果存在，應該會有很多人需要。」

2年前楊家瑋生日時，員工包下一台計程車幫她慶生，並以她的照片設計車身廣告。（楊家瑋提供）

在公司全盛時期，她有7位員工，現採精兵主義，只有2位。同時，改變定價策略、推出小包裝，以精華液來說，除了原本的50毫升，再增加30毫升，賣1,680元，更好入手。

楊家瑋持續研發敏感肌膚能使用的產品，她說：「就算開公司當老闆，我的本業一直都是藥師，能研發更好的產品、讓更多人使用，就是我的職志。」

