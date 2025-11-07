生意經／這間髮廊只有６個座位 竟有７０個靠行設計師／獨道髮門
疫情改變了許多市場生態，美髮業也是其中之一。位於台北市安東街的「行者」髮廊，約於10年前，開啟新型態的PT（非全職）設計師靠行模式，從原本只有十多位，疫後暴增至今近70人。
行者老闆之一的林修文，出身台北東區知名髮廊EROS、FLUX。他幼時家庭破碎，由外婆帶大；退伍後因幫同梯私藏槍械，入獄4年。人生的波折，養成林修文看淡金錢的態度，這也讓行者從義剪、到創立新PT模式，都在追求公益共生的價值觀，成為台北東區一個特殊的存在。
走進位於台北東區SOGO附近的行者，門口擺著老電影院的長椅，牆上有攝影拼貼，搭配二手家具，一切雜亂無章，卻沒有違和感。說是髮廊，感覺更像藝文空間。
共享空間 互信互惠
行者是一間僅有6個座位的髮廊，卻有多達69名PT（非全職）設計師在此輪流工作，店裡放置數十個PT設計師的個人工具箱，形成共享工作空間中的特殊景象。
創辦人之一的林修文說：「我們只提供場地，PT設計師得自己招攬客戶。時間與座位都由大家在LINE群組協調，行者不干預、不管理。」行者沒有結帳櫃台，由PT設計師自行跟客人收費，再投入二成費用在店裡的存錢筒。
獨道髮門番外1／不收錢義剪擋人財路 他改收500元後這樣做
獨道髮門番外2／法官索賄說可減刑 他沒錢入獄反而改變一生
獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
獨道髮門番外1／不收錢義剪擋人財路 他改收500元後這樣做
創立於2012年的行者，從義剪、到創立新PT模式，都在追求公益共生的價值，成為台北東區一個特殊的存在。老闆林修文闡述獨特的價值觀，強調行者十餘年走來，每一步都是要改變社會，讓身邊的人能互利共生。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
獨道髮門番外2／法官索賄說可減刑 他沒錢入獄反而改變一生
行者老闆林修文，為了朋友坐牢4年。他發現法官想索賄圖利，但沒錢付，只能入獄。在二林監獄服刑期間，又看到許多司法不公的案例，因而改變想法，想要對抗體制。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
行者老闆林修文，從小就被母親辜負，多年來他歷經滄桑，只想要從人生的谷底爬出，找到一點點的平靜。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
