生意經／這間髮廊只有６個座位 竟有７０個靠行設計師／獨道髮門

現年43歲的行者老闆林修文，有著不斷陷入谷底的人生，讓他看淡金錢，創立與PT互利共生的商業模式。

疫情改變了許多市場生態，美髮業也是其中之一。位於台北市安東街的「行者」髮廊，約於10年前，開啟新型態的PT（非全職）設計師靠行模式，從原本只有十多位，疫後暴增至今近70人。

行者老闆之一的林修文，出身台北東區知名髮廊EROS、FLUX。他幼時家庭破碎，由外婆帶大；退伍後因幫同梯私藏槍械，入獄4年。人生的波折，養成林修文看淡金錢的態度，這也讓行者從義剪、到創立新PT模式，都在追求公益共生的價值觀，成為台北東區一個特殊的存在。

走進位於台北東區SOGO附近的行者，門口擺著老電影院的長椅，牆上有攝影拼貼，搭配二手家具，一切雜亂無章，卻沒有違和感。說是髮廊，感覺更像藝文空間。

共享空間 互信互惠

行者現有近70名兼職髮型設計師，他們的個人工具都寄放在店裡。

行者是一間僅有6個座位的髮廊，卻有多達69名PT（非全職）設計師在此輪流工作，店裡放置數十個PT設計師的個人工具箱，形成共享工作空間中的特殊景象。

創辦人之一的林修文說：「我們只提供場地，PT設計師得自己招攬客戶。時間與座位都由大家在LINE群組協調，行者不干預、不管理。」行者沒有結帳櫃台，由PT設計師自行跟客人收費，再投入二成費用在店裡的存錢筒。



