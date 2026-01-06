生態保育金三角 嘉義分署與玉處、臺大實驗林簽署MOU

阿里山山椒魚為二級保育類動物，為林業保育署嘉義分署、玉管處及台大實驗林三方共同關注的物種之一。（圖：林保署嘉義分署提供）

為守護臺灣豐富的生態，林保署嘉義分署、玉山國家公園管理處及臺大實驗林管理處等3單位聯手合作，6日於塔塔加遊客中心正式簽署「生態保育合作備忘錄（MOU）」，將共推環境教育、學術研究，維護臺灣生物多樣性。

林保署嘉義分署表示，參與合作的三個單位，因管理的區域相連，生態系緊密交織，過去在阿里山山椒魚保育、過境猛禽赤腹鷹調查，以及南橫公路與特富野古道周邊的黑熊出沒通報等方面，都已經有緊密的合作基礎。簽署合作備忘錄後，更將有效串聯行政資源與學術研究實力。

林業保育署嘉義分署、玉管處及台大實驗林6日於塔塔加遊客中心簽署「生態保育合作備忘錄」 。（圖：林保署嘉義分署提供）

林保署嘉義分署、玉山國家公園管理處及臺大實驗林管理處的合作核心，主要在於建立長期且平等的夥伴關係，具體內容為重點物種守護。玉山國家風景區管理處指出，未來合作項目主要針對臺灣黑熊、阿里山山椒魚及各類猛禽等指標性物種，開展全面的生態監測與棲地保護，透過三方資料庫共享與技術交流，建立更完整的山域生態防護網。

臺灣黑熊的生活範圍與人類活動區域日益重疊，未來三方將持續優化保育措施，尋求人熊共存的平衡點 。（圖：林保署嘉義分署提供）

另外，三個單位也會互相支援專業人才，共享保育、環境教育及公民科學課程資源，並針對員工與志工進行跨領域培訓，強化前線保育知能；而在學術成果共享層面，未來將不定期對外公開最新的保育研究成果，落實資訊透明與知識傳遞。（龐清廉報導）