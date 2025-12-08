生態服務給付五周年 保育翻倍三生共榮

在中央與地方政府、社區及民間團體的共同努力下，展現生產、生態、生活「三生共好」實踐成果。（圖：林業保育署提供）

▲在中央與地方政府、社區及民間團體的共同努力下，展現生產、生態、生活「三生共好」實踐成果。（圖：林業保育署提供）

農業部林業及自然保育署8日舉辦「共築棲地，守望萬物的承諾—2025生態服務給付5周年成果暨交流論壇」，近150位農友、部落社區及政府機關人員齊聚一堂，回顧5年來「瀕危物種及重要棲地生態服務給付方案」在跨機關合作及公私協力下，透過友善耕作及棲地維護，保育以淺山及農田生態系為棲地的近六成保育類野生動物，讓友善棲地面積倍增，瀕危物種族群止跌回升，以及在地社區翻轉保育意識，成果透過11場實務講座，呈現生態保育與生產生活共好的「三生共榮」新典範。

林業保育署署長林華慶表示，生態服務給付的核心精神是支持在地，讓與瀕危動物比鄰而居的農友，不會因守護重要生物資源，反而犧牲自己的生計。珍貴的生物多樣性資源既是全民的共同資產，保育的成本就不應只由農友承擔。所以林業保育署代表全體國人，發給這些替全民友善管理土地的農友與居民「生態薪水」作為答謝。

林業保育署表示，生態服務給付方案實施範圍自110年全臺9個縣市、63個鄉鎮市區，至今年增加為18個縣市、175個鄉鎮市區，全臺各縣市參與率達到八成，友善耕作面積較實施初期提升50%，已累計超過3,000公頃，從嘉義守護諸羅樹蛙、苗栗推展石虎友善農業到臺南高雄維護水雉棲地，成功串聯山林、農田與濕地，建構完整綠色網絡與生物廊道。

此外並累積4,000件以上的自主通報，顯示民眾從過去的「鄰避衝突」觀念翻轉成為「主動保育」，更見證石虎、臺灣黑熊瀕危物種族群範圍持續擴張。而相關資料亦顯示赤腹游蛇、水獺、草鴞、食蛇龜、柴棺龜等物種族群趨於穩定，證實友善生產與棲地維護能有效改善棲地環境，促使更多珍稀物種重返家園，展現生態系的韌性與復原力。

相較110年方案實施初期，全臺社區巡守隊數量為65隊，迄今已翻倍達146隊，且持續參與率超過九成，顯示地方保育量能穩健成長。各地社群不僅投入巡守監測，更結合地方文化與產業特色，發展多元的保育行動，如嘉義筍農，結合諸羅樹蛙及棲地生態保育，成立「諸羅樹蛙合作社」共同投入保育樹蛙及友善生產行列；新北石門區農友陳國志與陳韻竹夫婦復耕水梯田、堅持無農藥耕作，讓麝香貓與柴棺龜重返田間，也讓遊客在體驗中理解生態農業的價值。

而農友投入田間觀察，已在「愛自然」平台累計觀測紀錄6萬7,539筆，涵蓋2,250個物種，其中超過3萬8,107筆(56.42%)達到可供學術研究的「研究等級」，不僅記錄了許多農田生態系中的物種，更包含多筆保育類動物的珍貴影像，成為公民科學的新實踐。

交流論壇則以「共築棲地，守望萬物的承諾」為題，從「生產共榮面」、「行銷推廣面」到「保育行動面」，三大面共11場主題講座，講者與農友分享從田間到市場的親身經驗，強調友善耕作與生物多樣性共存，並呼籲大眾以行動支持永續價值鏈，其中來自霧峰農友張正良表示：「農田也是棲地，我在果園中改以牛筋繩除草，怕要是打破龜殼就不好了，田中每一隻食蛇龜都很珍貴，舉手之勞保留枯枝落葉，就能提供食蛇龜棲息。」展現生態給付推動的多元實踐與社會連結。