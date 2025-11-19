生態永續x國際共學 西拉雅x南華國際學生植樹迎蝶深度體驗嘉義中埔在地文化

【記者 吳瑞興／台南市 報導】在全球淨零排碳與永續發展浪潮中，西拉雅國家風景區管理處積極將轄內環境教育場域—關子嶺紅葉公園，轉化為實踐行動與國際交流的基地。為具體落實「以蝶為師，共築淨零永續」主題，管理處昨(18)日結合南華大學國際學生及台灣紫斑蝶生態保育協會共同於嶺頂公園辦理植栽活動；此外，本次活動中更深度融合在地嘉義中埔「築夢森居」廢棄木頭DIY體驗，讓來自不同文化背景的國際學生可以親身體驗在地臺灣風情，完美融合生態保育、國際共學與地方創生精神。

紅葉公園自106年通過環境教育場所認證以來，持續以「生態保育」、「環境行動」與「永續共學」為核心精神。西拉雅管理處長年推動「關子嶺蝴蝶遊樂園」活動，致力營造蝴蝶友善環境。透過每年與在地學校、社區團體或公私部門等合作，為蝴蝶築起豐富的生態廊道。今(114)年11月5日管理處已與轄區臺南市白河區仙草實小師生攜手，於紅葉公園種植20種不同的誘蝶植物，透過孩子們一雙雙沾滿泥土的小手，親手為蝴蝶寶寶種下小樹，象徵環境教育從體驗中在地扎根。

昨日活動在嶺頂公園種植200棵蜜源植物，此次活動除呼應聯合國SDGs15「陸域生態」外，更凸顯環境保護無國界精神，共同為全球生態永續作出貢獻。此外，為加深南華大學國際學生在地文化及永續理念的理解，管理處特別安排學生前往同樣也是環教場域的嘉義中埔「築夢森居」。活動中，除了豐富的生態導覽外，更帶領學員親手運用廢棄木頭製成獨特的鑰匙圈。透過學員實際操作，不僅傳遞廢棄物再利用的循環經濟價值，也展現永續理念在地方實踐的可能性。期許藉由本次活動，能將生態保育與地方創生、觀光休閒完美結合，使環境教育更生活化及吸引力。

西拉雅管理處處長許主龍表示，本次活動除呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第4項「優質教育」、第13項「氣候行動」、第15項「陸域生態」及第17項「永續發展夥伴關係」外，更具體實踐環境教育精神。從一棵小苗到一隻蝴蝶的誕生，紅葉公園正以行動傳遞「從在地做起，讓地球更好」的信念，未來管理處將持續透過跨領域合作，帶領民眾從理解自然、親近自然，到最終願意為自然行動，邁向淨零低碳的永續未來。

圖：為具體落實「以蝶為師，共築淨零永續」主題，西拉雅國家風景區管理處昨(18)日結合南華大學國際學生及台灣紫斑蝶生態保育協會共同於嶺頂公園辦理植栽活動。（照片觀光署西拉雅國家風景區管理處提供）