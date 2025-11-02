生成式AI助力教學創新 教與學更有智慧與創意

「114學年度輔導員專業成長─生成式AI增能工作坊成果發表會」全體大合照。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局二日表示，「一一四學年度輔導員專業成長─生成式ＡＩ增能工作坊成果發表會」，強化輔導員專業成長與跨域應用能力，帶領國中小教師強化對人工智慧應用的理解與實作能力，由國教地方輔導團協助各分團輔導員培養跨域ＡＩ素養協作研發教學創新，

此次工作坊以「生成式ＡＩ助力教學創新」為主軸，從素養導向教學與評量設計理念導入，結合生成式ＡＩ實務應用、協作素養導向教學與評量設計示範，到學員實際操作建構個人專屬互動式教學平台，展現教師將科技應用於課室實踐的創新能量，透過ＡＩ工具，教師能設計個別化學習任務、即時回饋機制，並搭配雲端平台讓學生在真實情境中展現素養與能力，讓教學歷程更加智慧化與互動化。

台師大科教中心任宗浩組長首先以講座回饋指出，「素養導向教學不僅在於知識傳授，更強調情境脈絡與學習策略。教師若能善用生成式AI，將能有效整合知識與能力，引導學生主動思考、實踐學習。」

教育局表示，將持續推動結合人工智慧ＡＩ技術推出的教學輔助系統-酷ＡＩ科技融入教學現場外，透過整合ＡＩ工具，各領域輔導員將生成式ＡＩ助力教學創新模組，推廣至台北市國中小學各領域教學，強化教育現場的ＡＩ應用能量，協助教師以科技賦能教育打造更貼近學生需求的智慧學習環境，讓ＡＩ成為促進學習的好朋友。