生成式AI助長兒少性剝削 民團籲立法禁「一鍵脫衣」工具

兒少性剝削正面臨全面數位化的危機，台灣展翅協會今天(10日)舉行記者會，揭露在第一線實務觀察到的四大危機，呼籲跨領域推動可行的防制與保護機制。該協會也響應國際組織共同訴求正視AI「一鍵脫衣」工具的危害，呼籲政府立法禁止，並要求相關科技業者落實安全設計。

每年2月的第二個週二為「世界網路安全日」，台灣展翅協會10日舉行記者會，發布2025年「Web547網路檢舉」與「Web885網路諮詢」觀察報告，揭露四大危機，包括生成式AI濫用、沉浸式互動App風險、偷拍影像氾濫與性勒索激增。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，去年全年近5千件檢舉案中，超過一半為兒少性虐待與性剝削內容，而生成式AI濫用已成為兒少性剝削犯罪新型工具，報告顯示共有58個平台結合AI換臉、「一鍵脫衣」及圖像生成技術，使用者只需上傳照片並付費，即可取得高度逼真的性影像，甚至提供「客製化訂製服務」，由客戶指定對象與情境進行生成。部分平台更以點數回饋機制鼓勵散布網址，形成快速擴散的黑色產業鏈。陳逸玲說：『(原音)國際社會看到一個AI濫用的風險，導致許多女性及女孩受害，在網安日就發起了一個禁止AI脫衣的國際串聯行動，這個國際串聯行動有幾個訴求，就是我們應該要立法禁止AI脫衣工具，並且也要要求科技業者在相關的設計方面應該要落實安全的設計，然後偵測並且阻擋涉及兒少的這樣一個脫衣內容。』

陳逸玲表示，沉浸式互動App快速增加，網路社群流傳繞過關鍵字審查的技巧，使系統可產生具性暗示的對話內容，甚至在明確告知互動對象為兒童時，仍能輸出色情對話，顯示兒少保護機制嚴重不足，恐大幅提高網路誘拐與性剝削風險。

此外，陳逸玲說，觀察報告也顯示在全年179件諮詢中，性私密影像案件包含性勒索高達72.6%，其中多起涉及AI深偽(Deepfake)影像，造成被害人長期心理壓力。報告中值得關注的是，男性已成為視訊裸聊側錄的主要被害人，男性求助人數明顯上升，顛覆過往「性影像暴力多為女性受害」的刻板印象。

出席記者會的民進黨立委郭昱晴指出，政府已依「兒少性剝削防制條例」啟動科技主動巡查，運用AI偵測網路性剝削暗語，並透過封網與阻斷金流強化執法。衛福部保護司司長郭彩榕則表示，兒少性影像包含利用AI生成已納入刑罰，凡是製造、散布兒少性影像，最重處7年有期徒刑。