生成式AI助長兒少性剝削 民團：近2500檢舉案件

AI科技發展下，將兒少的圖像生成不雅照片的技術，成為兒少性剝削的新樣態。包括馬來西亞、印尼、英國等國家，陸續採取暫時封鎖部分的AI聊天機器人，因為這些技術被濫用來生成兒童的不雅深偽影像。在全球網路安全日，民團發布最新的網路檢舉觀察報告，顯示這種生成技術嚴重剝削兒少權益。

台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，「AI的濫用，是兒少在數位世界的一大風險，那這個AI濫用包括說，我們現在看到越來越多是AI生成的這個兒少性影像內容，或甚至有這個AI一鍵脫衣這樣的一個工具的出現。」

廣告 廣告

報告顯示，涉及兒少性剝削內容的數目接近2500件，超過整體案件的一半，十分嚴重。

兒少代表陳同學說道，「因為像在學生或者校園當中，師生沒有這個能力判斷，我很害怕說那種 無法去證明的無助感。」

與會的兒少代表說到，如果在校園中被人惡意製作這種不雅的兒少圖像，會讓人非常困擾。官方則強調已經加重刑責，努力嚇阻兒少性剝削。

衛福部保護司長郭彩榕說明，「如果是這個拍攝、製造或者是散布這個兒少性影像的話，最高是可以處7年的有期徒刑。」

教育部國教署主秘黃瀞儀回應，「教育部這邊也發展了所謂的中小學學生跟老師版，行政人員版還有校長版的，注意所謂的AI生成的使用的注意事項。」

對此數位發展部強調，《AI基本法》已經正式公布實施，會針對AI應用評估對進行兒少的影響，研議建立定期評估機制；目前正在研擬AI風險分類框架的草案，預計3月底提報行政院。