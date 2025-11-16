生成式AI打擊民主？唐鳳：公民參與 強化民主韌性
（德國之聲中文網）在首屆「柏林自由會議」上，台灣首任數位部部長唐鳳以「眾人，我們所有的人，就是超級智慧」為題演講，並與「整體韌性」（Holistic Resilience）組織會長艾哈邁迪安（Ahmad Ahmadian）、美國國家民主基金會會長（National Endowment for Democracy, NED）威爾遜（Damon Wilson）共同進行專題討論。
唐鳳在演講中直言，數位時代社群媒體為了最大化點擊率，以激怒帶動互動，透過演算法放大情緒，社群動態牆成了一座腎上腺素工廠，而這樣「信任破碎」的環境正好為威權政體所使用，加上如今生成式AI盛行，情況更加惡劣。
但唐鳳認為，問題不在討論該停用或加速使用AI，而是要主動拿回掌控權，讓AI的設計幫助衝突極化的各方，找出交集。她舉例，十年前UBER進入台灣，引起社會激烈爭論，當時台灣使用一套Polis系統，在三周內找出全民都能接受的政策選項。「這個演算法現在已經在全球廣泛使用。」
會前唐鳳透過電子郵件接受德國之聲專訪，她在專訪中也多次強調要減少假消息、網路上對立極化問題，AI科技能作為輔助工具，但公民參與才是關鍵。
以下是完整專訪內容：
德國之聲：自從去年卸任數位部部長後，較少聽到您的公開消息，直到您今年六月公布，加入牛津AI 倫理研究院的加速學人計畫（Accelerator Fellowship Programme）。可否請您談談這份工作您的角色，與實際工作內容？如何透過這個計畫，將台灣多年來的開放政府與AI運用成果等經驗，分享給國際社會？
唐鳳：身為牛津大學 AI 倫理研究所的資深加速學人，我與同事們一同推廣「臺灣模式」的數位民主經驗。我們透過像「關懷六力（6-Pack of Care）」這樣的實作理念，將公民關懷（civic care）的精神具體融入 AI 治理之中。
此外，我也分享 vTaiwan 等公民參與平台的實際經驗，說明如何在公共討論中降低對立、讓更多人有機會參與決策。這些成果明確指出，以多元宇宙（Plurality）為基礎的民主模式，是回應人工智慧倫理、政治與社會挑戰的最佳途徑。
德國之聲：您2016年擔任政務委員以來，包括首位數位部部長近兩年的任期，不斷推動台灣數位經濟、AI產業方面的發展。談談在您這段政治生涯裡，您覺得改變台灣政治生態或是政策方面，最大的突破？留下的legacy或改革成果，最讓您覺得驕傲的部分？
唐鳳：我們最大的突破，是具體展現出一種新的治理哲學——這也是我在柏林自由週演講的主題：「眾人，我們所有的人，就是超級智慧（Superintelligence）」。
我們最早透過 vTaiwan 落實這項理念。這個由公民科技社群共同打造的參與式平台，運用像 Polis 這樣的 AI 工具，將原本分歧對立的政治辯論，轉化為找出參與者的共識。舉例來說，過去我們在討論Uber 是否應進入臺灣這類複雜議題時，vTaiwan便發揮了關鍵的作用。
疫情期間，這個模式尤其展現出強大的力量。我們迅速動員公民科技社群，推出口罩地圖，以及兼顧隱私的接觸者追蹤系統，並以「幽默勝於謠言」的策略對抗假訊息、強化公眾信任。這證明了以人民為主體的回應方式，比從上而下的全面封鎖更具韌性，也讓政府在 2020 年仍維持超過七成的支持率。
我真心為這場公民與政府共同推動的改革運動感到自豪。之所以能有這樣的成績，來自我們早期打下來的基礎，例如公開逐字會議紀錄以落實徹底透明，並將寬頻網路視為基本人權。
我認為，（在我任內）真正重要的legacy，不是過去曾執行過的某項專案，而是建立起這套有韌性的模式：信任人民，讓大家一起共創科技。
德國之聲：過去您不論以政委或數位部長的身份，曾於多個領域，參與並推動許多國際上的團結合作，例如資安聯防與經貿談判等。想請問其中德國與台灣的數位合作，著重哪些領域？包括哪些具體實例？
唐鳳：台灣與德國的數位合作，著重於民主與韌性，面對全球挑戰，特別是數位威權主義的壓力，彼此相互支持。
我主要的工作重點，在於推動數據公益（data altruism）與資安意識方面的交流。這也是德國前教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）2023年訪台時，我特別跟她討論的議題。
我們希望藉由分享像「總統盃黑客松（Presidential Hackathon）」這樣的公民參與經驗，推動對社會有益的創新。這項合作的核心精神，在於透過開源協作與公民科技，深化我們共享的民主價值，強化兩國的數位與社會韌性。
德國之聲：近年民主國家遭受前所未有的嚴峻考驗，隨著AI技術日新月異，假消息傳播、深偽影片等，使得查核事實更加困難，社會衝突對立極化更加高漲。網路上有句話是說：「用魔法打敗魔法。」就您的觀察，有哪些數位科技，能夠遏止上述現象，保護民主制度不因此遭受崩壞？
唐鳳：面對如今深偽技術、假消息與社會對立極化等挑戰，台灣透過全民共同參與，以速度、幽默與公民共同合作，強化民主的韌性。
我們在「黃金一小時」內迅速回應、反駁假消息，避免這些錯誤訊息擴散流傳。我們的做法是，將政府的更正資訊，做成有趣、容易分享的迷因，以幽默戰勝不實謠言。
最關鍵的是，我們不靠審查制度的手段，而是仰賴台灣健全的公民社會查核網絡，像是「Cofacts真的假的」這樣的可疑訊息查證平台，透過群眾協作，在常用的社群平台即時驗證不確定真假的訊息。
此外，我們也透過推動媒體素養教育，發展像公共政策網路參與平台，與公民共同推動的《打詐專法》，持續強化台灣民主的免疫系統。這些數位工具有助於讓意見相左的民眾找到共識，而非分歧加深擴大，導致更極端的社會衝突。
德國之聲：自從AI成為最新的發展趨勢，正反兩方便一直爭論不休。您個人認為，AI科技是自由民主的幫手，或是專制政權的幫兇？
唐鳳：當我們以「多元宇宙」與共同協作學習的角度來看待AI，AI就成了一種深化民主、而非破壞民主的強大工具。我認為AI是一股正面的力量，也是最佳的「傾聽工具（listening tool）」，能夠強化人的自主性，但不會予以取代。
舉例來說，AI演算法可以被設計成連結不同意見的工具，放大那些尋求共識的聲音，而不是助長對立。如今社群媒體追求流量的做法卻反其道而行。
公民AI（Civic AI）同樣對推動協商式民主至關重要，例如「對齊大會（Alignment Assemblies）」這類運用AI技術的計劃，確保每一位公民（而不是最吵鬧的那些人），都有公平參與政策討論，與共同治理AI的機會。
這種強調完全公開透明與集體智慧的方法，能將公共議題或網路爭議所產生的高度對立與情緒，轉化成一股強大的力量（就像地熱一樣），用以共創、推動社會正向變革，一同尋找更好的解決方案
德國之聲：包括您這次來柏林參與「柏林自由會議」，過去您也參與過多項國際會議，呼籲台灣對抗數位威權的經驗與做法，能夠讓其他民主國家作為參考。包括抵擋來自中國的網路攻擊等，就您的觀察與分析，台灣近年有哪些實行方針與做法，最得以實現並鞏固國家的數位民主？值得其他國家借鏡？
唐鳳：我認為台灣在實現與鞏固數位民主方面，最成功的是徹底透明與多元宇宙的技術，以及全民參與共同應對假消息的方式。
剛才說過我們使用像vTaiwan、公共政策網路參與平台，這些平台透過Polis技術，從不同立場的意見中找出共識，這一個步驟對修復社會分歧至關重要。而這樣的做法完全不同於過去「贏家全拿」的政治流程。
同時，我們也透過快速、透明的回應，以及「幽默勝過謠言」的策略，幫助民眾抵擋由威權主義勢力操控的認知戰。利用開源技術促進真實對話，並以公民幽默建立數位韌性與公共信任，台灣才能在數位時代持續引領民主治理的發展。
德國之聲：台灣的數位韌性，近來成為討論的熱門話題。德國ARD電視台日前甚至派一組記者親赴台灣做相關的專題。就您觀察，提升全民數位韌性方面，哪些台灣已經做出成果，哪些部分還要繼續加強、有可能成為漏洞？
唐鳳：台灣的進步，建立在全民數位韌性上，包括快速回應的能力、產業具有穩健基礎以及社會的凝聚力。
在通訊基礎建設上，我們已經完成多重網路備援機制，並在重要地點很快部署了低軌衛星通訊設備，確保重大網路攻擊或地震等天然災害發生時，通訊不會因此中斷。
同時，我們也以國內的社會韌性為傲，透過開源平台與公民社群的協作，我們能以公民社會的合作來對抗假消息。不過，為了更加強社會韌性，我們還需要持續強化產業的轉型，推動各行各業數位升級，同時完善AI應用的法律與政策環境。
我們必須確保新興技術的使用，既合乎倫理也能兼顧包容。其中包括提高女性研究人員的比例，並普及社群媒體素養教育，讓每一位公民都能具備資訊判讀力。唯有如此，我們才能真正讓數位韌性深入人心，成為公民共同的力量。
作者: 黃文鈴 (采訪記者)
