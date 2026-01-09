生成式AI排名出現變化 ChatGPT跌破65%、Gemini站上2成

【記者趙筱文／台北報導】不少人現在遇到問題時，第一個動作就是打開生成式AI問答案。不過，大家「用哪一款AI」的習慣，其實正在悄悄改變。市調機構Similarweb公布最新全球生成式AI網站流量統計顯示，ChatGPT雖然仍是最多人使用的平台，但市占已跌破65%，而Google旗下的 Gemini 則快速成長，使用量正式站上2成。

Similarweb統計，12個月前ChatGPT幾乎是生成式AI的代名詞，全球網站流量占比高達86.7%，多數使用者「只用這一款」。但到了今年1月初，ChatGPT的流量占比已降至64.5%，雖然仍穩居第一，但與其他AI平台的差距明顯縮小。

相較之下，Gemini的成長速度相當明顯。一年前使用量僅占5.7%，半年後突破8%，近幾個月更加速上升，最新數據已來到21.5%。這代表愈來愈多使用者在搜尋、寫作或整理資料時，開始把Gemini納入日常選項，而不再只依賴單一AI工具。

其他生成式AI服務的使用情況也逐漸穩定。DeepSeek目前約占3.7%，Grok則升至3.4%，使用量持續增加；Perplexity與Claude則各約2%，屬於固定族群使用的平台。至於Copilot，雖然背後有微軟生態系支援，但在獨立網站流量上仍維持在1%左右。

Similarweb分析指出，這波變化顯示生成式AI正從「一家獨大」走向「多平台並用」的階段。對一般使用者而言，未來可能會依照不同需求，在搜尋、寫文件、查資料或即時問答時，搭配不同AI服務使用，而不再只有單一選擇。

Similarweb統計全球生成式AI平台網站流量占比變化，顯示ChatGPT雖仍居首，但市占已跌破65%。Similarweb X

