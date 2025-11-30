生成式AI搭把手 重塑企業營運

生成式AI帶動「白領革命」，人機互動逐漸成為日後職場工作的主流模式，企業導入AI要有目標、有規畫，且要溝通、迅速，並能衡量結果，遠傳採取的是由「點」到「線」到「面」的AI導入策略，提供員工安全的AI工具提升個人效率，進而在每個團隊中讓AI成為助理加強團隊效率，再透過AI優化跨團隊流程，提升生產力並達成工作與生活平衡。

企業導入AI的終極目的不外乎是降低成本和增加營收，遠傳從自身的實踐經驗，精鍊出四大衡量目標，包括提高員工生產力、提升營運效率和韌性、帶動服務和商模創新、提升客戶滿意度。這些目標不僅適用遠傳，也能協助多數企業組織找到導入AI的切入點。

隨著生成式AI降低AI使用門檻，並擴大AI應用範圍，這股浪潮正深刻改變企業的營運模式，遠傳不僅在內部導入生成式AI，協助同仁提升工作效率、優化流程，更自主開發「遠傳智靈」AI平台並對外輸出，積極協助企業夥伴導入AI技術，從客服、營運到決策分析，強化效率與營運韌性。

企業導入生成式AI有四個重要步驟，首先應找出機會，預計透過AI解決什麼問題，「不為AI而AI」；其次是選擇適當的AI平台和工具，「想喝牛奶，不一定要自己養牛」，考慮與既有IT環境的整合，降低員工學習成本和阻力；接著是準備資料，盤點出「可用的資料」；最後一步是執行導入，不局限於技術部門，確保所有層級的員工都能參與，讓AI成為整個組織的共同工具。

遠傳IT維運部門也以生成式AI優化跨團隊的維運工作，優化維運效能並減少30％至50％事件分析的人力。網路技術團隊亦透過AI整合過往的事故紀錄、300個以上的作業流程手冊與文件，快速定位問題區域、自動化工單調度、加速學習與故障排除、發布早期風險警示等，強化網路營運效率及韌性。

生成式AI也可導入其產品，增進客戶體驗並拓展新商機，如遠傳friDay影音以生成式AI打造對話式推薦片單，結合語意與情緒分析、關鍵字檢索、語意向量檢索等多重技術，點擊率成長7倍；在AI助攻下，雙11銷售業績較去年成長1.6倍，新註冊會員也增加超過2倍。

未來AI將走向「代理人模式」，企業要跟上AI轉型，不僅需重新檢視組織與作業流程，並要以AI打造企業大腦與人才傳承、驅動安全營運、持續創新成長等三大面向，放大AI綜效，才能打造多維度企業韌性，實現永續經營。