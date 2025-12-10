生成式AI照護機器人「愛寶」亮相！中醫大醫療體系暨生醫園區展跨域創新成果，啟動智慧醫療新紀元

2025 台灣醫療科技展於 12月7日在台北南港展覽館圓滿落幕。中國醫藥大學暨醫療體系今年以「醫療AI機器人・智慧照護新紀元」為主題，展出中醫大醫療體系暨生醫園區在AI照護科技、異體CAR-T、新一代外泌體精準醫療、智慧醫療整合與國際科研合作等多項突破成果，全面體現智慧醫療與生醫創新的最新趨勢。

本屆除展出核心技術外，也首度舉辦外泌體與 AI 智慧醫療、阿茲海默症精準醫療等高峰會，並由多家衍生新創企業進行展演，彰顯中醫大體系在跨領域創新的完整布局。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，體系以「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」為四大策略方向，並結合中醫大生醫園區，推動 Smart University 與 Smart AI Hospital，致力打造台灣下一個國際級醫療創新樞紐。院長周德陽則指出，包括生成式 AI 照護型機器人、全球首例異體 CAR-T 進入國際臨床試驗、奈米外泌體標靶平台等成果，展現體系從研發到臨床與產業化的強大動能。

五大亮點展區一次看



一、生成式AI照護型機器人「愛寶」：智慧照護新時代

由中醫大附醫與長聯科技共同研發的生成式 AI 照護型機器人「愛寶 EirBot」首次於科展亮相，並已榮獲「第 22 屆國家新創獎—企業新創獎」。

「愛寶」具備語音辨識、自然語言理解、LLM 生成應答等多模態 AI，可協助病房導覽、衛教提醒、健康諮詢與陪伴，大幅減少護理庶務負擔。其 AMR 自主移動底盤具備導航與避障能力，能安全行走於走廊、門診與病房，搭配智慧調度平台，成為提升醫療流程與照護品質的重要工具。

二、細胞治療重大突破：全球首例異體CAR-T啟動臨床

長聖生技開發的異體 CAR-T（CAR001）鎖定實體腫瘤的 HLA-G 靶點，是全球首例使用非病毒、異體、mRNA 基因編輯平台的 γδT 細胞治療技術。CAR001 已獲美國 FDA 核准進入 Phase I/IIa 臨床試驗並完成初期收案，更獲得「2025 國家藥物科技研究發展獎」銅質獎與「莫德納 mRNA 前瞻新創獎」。

多靶向 CAR-γδT 平台展現對大腸直腸癌、三陰性乳癌、膠質母細胞瘤、非小細胞肺癌等難治型腫瘤的潛力，臨床前研究中腫瘤縮小反應率超過九成。

三、奈米外泌體精準醫療：癌症與神經退化雙線並進

聖安生醫展示兩大全球領先平台：

SOA101 奈米三特異性 T 細胞銜接抗體：結合雙免疫檢查點抑制功能，榮獲國家藥物科技銀質獎。 SOB10X 標靶外泌體遞送平台：精準度高、免疫原性低，是全球少數獲 FDA 核准啟動臨床的外泌體技術。

聖展生技則展示可穿越血腦障壁的神經靶向外泌體平台，用於帕金森氏症、阿茲海默症、中風與脊髓損傷等疾病。

首次參展的長博生技亦推出新世代 INSP 標靶奈米藥物傳遞系統，具高療效與抗藥性特色。

四、智慧醫療整合：重症戰情室、AI判讀一次到位

●Hi Things Tele-ICU 重症戰情室

整合生命徵象、影像、檢查與病歷資料，以 3D 數位人體模型呈現器官狀態並支援跨院遠距會診，提升重症照護效能。

●人工智慧暨機器人創新中心

展出三項已通過台灣 FDA 的 AI 醫療軟體：急性心肌梗塞輔助軟體、睡眠品質監測、細菌抗藥性快速偵測工具。

●長佳智能 AI 評估系統

提供兒科生長、胸腔急症等快速 AI 篩檢，並協助腦心胸急重症的 AI 判讀，以提升臨床決策效率。

五、生醫園區：京都大學合作×亞洲AI健康樞紐

水湳國際生醫園區（CMU Bio Park）整合中醫大、醫學中心與生醫產業能量，為體系科研核心。

與諾貝爾獎得主合作高階研究：江安世校長與洪明奇院士分別領軍多項癌症與轉譯醫學計畫，並與兩位諾貝爾獎得主展開合作。

京都大學×中醫大全球研究中心：與北川進教授團隊合作推動癌症轉譯、再生醫學與先進藥物開發。

輝達聯合實驗室、台灣數位健康研究院積極布局中，打造亞洲 AI 健康樞紐。

展區也設置「健康大檢測」互動體驗，可檢測腦中風高風險基因，吸引不少民眾參與。

打造台灣下一個國際級醫療創新基地

中醫大暨醫療體系表示，未來將持續強化 AI、生技、智慧醫療、外泌體與新藥開發的整合，深化國際科研能量，打造具全球競爭力的創新醫療體系，為台灣邁向智慧、永續、人文並行的新世代醫療典範。





