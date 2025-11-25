生成式AI詐騙升溫 台中市府與永豐銀合作佈建智慧防詐網

隨著生成式AI與深度偽造技術遭詐騙集團濫用，金融詐騙風險日益攀升。為有效應對此挑戰，台中市政府數位發展局與永豐銀行日前攜手舉辦「智慧防詐論壇」，聚焦法律扶助、金融資安與AI應用，不僅分享銀行端實務經驗，也闡述政府的政策布局，為業界建立重要的風險管理典範。

台中市副市長鄭照新強調，詐騙已嚴重威脅民眾財富安全與投資信心，若任其擴散，將侵蝕金融體系的信任基石。市府與金融機構的合作，旨在補足民眾在面對詐騙時「看不懂、不敢問、來不及」的三大缺口，從源頭提升識詐、阻詐與止損能力，以降低整體社會交易成本，維護穩健的金融環境。數位發展局長林谷隆進一步說明，為擴大防詐影響力，台中市今年首度將11月訂為「防詐月」，並規劃三場系列論壇，分層次鎖定公部門、校園與產業界進行溝通。包含防詐種子教師講座、金融消費論壇，以及此次的智慧防詐論壇，三場活動共吸引逾千人參與，成功建構起從政府到市場的全面防詐網絡。

面對詐騙集團利用人頭帳戶及跨行金流洗錢的模式，永豐銀行資訊安全處資深副總經理李相臣指出，銀行必須將偵測關卡前移。永豐透過導入AI與大數據技術，建立異常交易模型，並結合人臉辨識技術強化ATM與臨櫃提領的管控。其成效顯著，今年前三季已成功攔阻近500件疑似詐騙案件，守住超過3億元資產，突顯金融資安投資已成為銀行營運的關鍵成功因素。為協助民眾識別假簡訊與釣魚連結，永豐銀行更推出「68807」專屬簡訊代表號及「防詐辨識通」服務，提供便捷的查證管道。

同時，也積極配合主管機關政策，強化針對高風險交易的關懷提問與延遲機制，在金流匯出的「最後一哩路」上，盡力阻斷詐騙資金的流失風險。論壇議程亦涵蓋消費權益與法制面向。法制局主任消保官何怡萱深入解析常見的網購詐騙與訂閱制扣款爭議，呼籲企業在行銷設計與契約條款上應兼顧誠信與透明。銘傳大學助理教授林書立則分享政府最新的打詐策略與AI工具應用，強調未來打擊詐騙產業鏈的關鍵在於跨部會整合與數據共享，方能提升整體防堵效益。在壓軸的綜合座談中，與談人從「識詐、打詐、阻詐」三層次與產業界代表進行互動，企業普遍關注如何在導入數位金融服務與線上收款時兼顧客戶風險控管。台中市政府承諾，未來將持續與金融業、學界及公協會深化合作，將防詐教育融入數位轉型與金融創新的推動中，以「安全」為智慧城市發展的核心前提，共同打造一個更值得信賴的投資與消費環境。