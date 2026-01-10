生技公司攜手米珈勒協會偏鄉送暖 累計700家庭受惠

不畏寒流！霸王級寒流襲台，也澆不熄送熾熱的愛心！連續六年赴偏鄉關懷弱勢家戶的妤果生技，今年攜手南化區公所與米迦勒社會福利協會，將愛心物資親自送往台南左鎮、南化的弱勢家戶，迄今累積已有超過七百個家庭受惠。(見圖)

妤果生技執行長王宗慶表示，「捐錢很容易，親自送愛更有意義」！做公益不只是金錢的付出，更重要的是人與人之間的陪伴，因此公司不僅長期捐助照顧失依貧苦個案的「觀心園」，以及捐贈消防局茂林分隊救護車外，每年更動員所有員工與代理商赴偏鄉送暖，帶領大家親自走進社區、走進家戶，看見社會角落真正的需要，告訴他們「有人記得你」，讓愛在偏鄉土地上蔓延生根。

廣告 廣告

家住左鎮半山腰上、今年九十三歲的謝阿公與九十一歲的阿嬤相依為命，由於四個兒子均已離世，兩位老人家行動不便，只能在小小的土地上種菜自給自足；當日前往探視時，阿嬤感動地笑著說，孫子們不常回來，這些自己種的菜，不嫌棄的話帶回去幫忙吃，言語中透露出他們最深的渴望-有人來看望他們。

米迦勒社會福利協會執行長時令瑤感謝妤果生技熱心公益，因為自己也住在高雄偏鄉，更能感同身受！如果有一天老了，最希望的不是收到物資，而是能有人常常來關心聊天。因此協會致力投入偏鄉關懷訪視，希望透過實際行動能感染更多人。這次採購物資也特別選用身障團體製作的商品，讓一份愛心同時支持身障者的努力與弱勢家庭的生活。