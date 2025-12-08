生技公司竟因100元匯款遭列警示戶凍結帳戶險倒閉

一家生技公司因百元匯款慘遭波及，被列為警示帳戶。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳/台中報導

台中市議員林祈烽8日揭露一起荒謬的警示帳戶列管案件，一名民眾憑53張各匯入100元的匯款單，至派出所報案說他被詐騙，警方火速將這53個帳戶凍結，甚至連一家正常營運的生技公司都慘遭波及，列為警示帳戶後不但客戶貨款匯不進、員工薪水匯不出、外匯與支票差點跳票，公司信用面臨全面崩盤。林祈烽直言，他全力支持警方打詐，但應與金融機構做好橫向聯繫，多方確認後再凍結。

台中市議員林祈烽揭露荒謬的警示帳戶列管案件。（記者楊文琳攝）

林祈烽指出，台中市詐騙案件全國第二，114年1至11月詐騙受理數達23,244件，財損高達113億609.2萬元，平均每天損失340萬元；而12月1日至6日不到一週的時間，就新增389件詐騙案，損失1億5,239.4萬元。然而詐騙多、案件急，警方1至10月查獲507個詐騙集團及4,285名詐欺犯，查扣不法所得10億2,384.9萬元，並成功攬阻14億6,222.1萬元免於詐騙，警察同仁打詐打到手軟，林祈烽肯定其成果，但也要求市府一定要精準打詐，避免民眾濫訴，而使無辜企業蒙受不白之冤。

林祈烽表示，該生技公司接獲銀行通知後，第一時間趕往分局偵查隊說明，卻得到「詐騙案件太多，可能要等半年才能解管」的回應，嚇得該公司在上、下游廠商之間疲於奔走，更緊急向議員求援。林祈烽詢問警察局長吳敬田，目前53個帳戶中有多少仍遭凍結？多少已解列？今年以來警方共列管多少警示帳戶，又有多少是真正涉及詐騙？有多少民眾或企業是無辜遭凍結？平均解列時間又是多少？警方不能只顧「凍得快」，卻錯殺無辜造成更重大的經濟損失。

林祈烽強調，打詐應力求「精準、迅速、合理」，而不是讓合法企業因區區100元而陷入倒閉危機，他要求市長盧秀燕與警察局立即檢討相關作業程序與凍結標準，加強與金融機構橫向聯繫與必要審查，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。面對明年度打詐預算審查，林祈烽也要求警察局要加強相關宣導及獎勵預算執行，繼環保局長吳盛忠這位化工高考狀元後，林祈烽也期許警察局長吳敬田能成為全國打詐狀元，吳敬田也立即回應沒問題，承諾會持續加強內部與外部的詐騙相關宣導。