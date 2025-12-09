生技公司賣偽藥牟利 竟「屏蔽檢警IP」多撈166萬

（社會中心／綜合報導）主打女性調理產品的「天一愛本草生技公司」遭控在未取得藥證情況下，販售被衛福部認定含「生化湯」、「十全大補湯」加減方的中藥製品。更離譜的是，衛生單位要求下架後，業者竟蒐集檢、警、衛生機關的IP位置並全部封鎖，刻意阻擋官方人員進入官網查緝，使產品多販售一個多月，非法獲利達166萬餘元。台北地檢署9日依違反《藥事法》起訴公司負責人朱耿慶、營運長白凱文及協助行銷的黃鼎文。

圖／翻攝天一愛本草生技公司官網

產品遭衛福部判定為藥品 業者仍持續上架販售

檢方調查，天一愛本草自2022年起在網路上主打「愛小月」與「月經調理」系列產品，包含淨化精萃、養氣精萃、補身精萃、舒孅精萃、美妍精萃等多種內容物。這些藥液成分與比例皆由業者提供，再委託藥廠製造，之後透過官網及第三方購物平台銷售。

網站宣稱，產品能讓小產女性排惡露、調理月經等效果。衛福部取得產品包裝與成分資料後鑑定發現，其中數款與中醫傳統方劑如「生化湯」及「十全大補湯」加減方高度相似，依性質已屬《藥事法》規範的藥品，而非一般食品。由於天一愛所販售產品未經許可、無藥證在案，遂在2024年11月正式要求全數下架。

怕被抓竟封鎖政府IP 多賣1個月狠撈166萬

檢方指出，業者在收到下架通知後，非但沒有立即停賣，反而企圖規避稽查。營運團隊蒐集包含警方、檢察機關及地方衛生局的IP位置，並透過網站後台設定全面封鎖，讓執法人員無法登入官網查看是否仍在販售，藉此維持銷售狀態。

在屏蔽官方IP期間，產品持續被消費者購買，直到2024年12月19日才完全下線。因這段延長販售的時間，天一愛多進帳166萬4410元，成為後續刑事責任追究的核心證據。

檢方：視民眾健康為無物 犯罪所得已繳回

檢察官吳啟維指揮台北市刑大於今年3月執行搜索後，三人均坦承犯行，並繳回相關犯罪所得。檢方痛批業者為牟私利無視國民健康，已依《藥事法》起訴，並請法院依情節均量處以適當刑責。

