生技基金犀利 長線釣大魚

近一年AI相關科技股帶動，美股、台股持續走高；今年以來，因科技股評價已高，股市處於震盪。法人表示，今年資金將持續輪動，尤以較不受景氣影響的生技相關指數，今年以來也持續創高，預料生技相關基金長多可期，也提供投資人在科技股以外的另一選項。

觀察全球四大生技指數包括AMEX生物科技指數、S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數、NASDAQ生物科技指數，今年來都曾有創新高的表現，帶動投信發行的相關生技ETF基金績效水漲船高。以近一季績效來看，包括群益那斯達克生技ETF基金（00678）、群益全球關鍵生技、安聯全球生技趨勢、富邦基因免疫生技、國泰全球基因免疫與醫療革命等基金，績效漲幅逾一成。

法人表示，在人口老化趨勢之下，醫療照護及用藥需求有增無減，使得生技醫療產業的產值得以長期且穩定的增長，投資前景看好。群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎指出，在降息環境中，市場資金維持寬鬆，加上大型藥廠在2030年將面臨2,000億美元的專利懸崖，有助驅動產業併購活動更為積極，進而帶動生技領域的評價水準。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，估今年生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，特別是美國藥價議題落幕，帶動製藥產業一線曙光，且醫材及新藥臨床實驗的研發支出金額持續擴大並創高，有利企業成長及未來投資併購活動，產業具長期投資價值。在價值面與題材面加持下，中長期表現不淡。投資方向可專注新藥研發、醫療器械、AI醫療應用等高成長族群。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡麥可羅（Evan McCulloch）看好，生技產業擁有四大利基，包括相較S&P 500指數，生技股的預估本益比僅16.6倍，仍較大盤便宜；其次是三期臨床試驗的成功率上升，增強市場信心；同時看好未來生技產業併購潮將持續，將為中小型生技公司帶來收購溢價機會。最後則是AI應用廣泛應用於藥物研發、臨床試驗預測，將提升生技產業的生產力與投資回報。

群益投信生技產業研究團隊表示，在經濟具韌性的支持下，加上金融緊縮環境不再，中長期股市仍將維持多頭格局，在生技醫療產業方面，基於需求不減，加上醫療次產業各具題材支持，仍將吸引資金配置。醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，產業發展趨勢長期向上。

