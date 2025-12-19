生技大老全體入座 日本教父首度公開「益生菌定殖」抗老關鍵解碼

（圖由左至右）大漢酵素研發長-賴柏儒、KINS下川社長、腸內菌教父內藤裕二教授與大漢酵素黃煒總理、國立體大-黃啟彰教授。(圖/大漢酵素提供)

產業中心/綜合報導

大漢酵素與保健聯盟協會，排除萬難特別邀請到重量級嘉賓，京都醫科大學（Kyoto Prefectural University of Medicine）內藤裕二教授親自飛抵台灣演講。

內藤教授在日本，長期致力於研究日本長壽村居民的飲食與健康關聯。這位學術界巨擘一現身，立刻引爆台灣生技圈話題。內藤裕二教授在演講中直言：「想要健康長壽，唯一的方式就是飲食要健康。」

演講當天，會場擠進了近百位各家生技廠的高層決策者、資深研發人員與專業營養師，現場座無虛席，連走道都站滿了慕名而來的聽眾。

廣告 廣告

活動現場氣氛熱烈宛如學術界的粉絲見面會，更有不少執業營養師興奮地帶著內藤教授的著作排隊索取簽名，激動表示：「以往只能在國際期刊論文或日本文獻中看到教授的名字，今天終於見到本人，還能親耳聽到第一手的研究成果，真的非常震撼！」

此次大漢酵素與 KINS 的跨國合作，透過日本新飲食概念，搭配台灣在地成熟的發酵工藝，引領台灣生技產業邁向新的健康里程碑。



