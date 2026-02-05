生技王市值破2900億藥華藥營收再飆 下一張王牌ET決勝美國審查倒數

藥華藥1月營收衝上15.8億元創歷史次高，Ropeg獲NCCN列為高風險ET首選療法，藥華藥下一張王牌正瞄準美國主戰場。圖／陳宏銘攝

生技股股王藥華藥（6446）2026年開年就交出一張漂亮成績單。5日公告，1月營收衝到15.8億元，不只年增49.82%，還創下單月歷史次高。今年一開局，就氣勢如虹。

市值衝破2900億元的藥華藥，營收王牌主要來自罕見血癌新藥Ropeg（P1101）。不過，美國醫療保險制度每年年初都會重新計算病患的自付額（Deductible），新年度一開始，部分費用差額往往需要先由藥廠吸收，因此藥廠每年1月的營收通常都會受到一些影響。

廣告 廣告

即使有「保險制度帶來的小亂流」，Ropeg在美國1月藥價仍微幅上調，也帶動去年12月需求提前升溫。藥華藥1月營收年增率仍接近5成，顯示市場需求與銷售動能依然相當強勁。

下一張王牌：ET藥證今年很有戲，如果說PV（真性紅血球增多症）已經打下江山，那麼現在藥華藥最讓市場期待的就是可讓市場版圖倍增的新適應症ET（原發性血小板過多症）。

藥華藥預估，今年上半年ET藥證有機會在台灣、中國、日本陸續到手。至於最受市場矚目的美國，更是關鍵中的關鍵，FDA已經把審查目標日期訂在8月30日，等於下半年就進入倒數開獎時刻，藥華藥真正的大戲準備上演。

儘管還沒拿到藥證，Ropeg在ET領域就先拿到超強背書。美國國家綜合癌症網絡（NCCN）最新指南，已經把Ropeg列為高風險ET病患、現行治療無效者的第一類首選療法。

這個最高等級的推薦，等於幫Ropeg提前鋪好了美國市場的路。藥華藥也開始雙基地布局，美國設廠衝全球為了因應全球需求持續成長，藥華藥也宣布投資4,600萬美元（約新台幣14.5億元），在美國波多黎各設立子公司與製造廠。

公司正式走向台灣＋美國雙生產基地模式，供應鏈跟產能布局都在加速。

國際資金也開始盯上。接到摩根士丹利邀請，將在2月25日出席論壇，向全球法人說明最新營運與成長策略。

藥華藥今年的實境劇本十分清楚，營收續強、NCCN神助攻、ET藥證倒數，下一波成長動能精彩可期。



回到原文

更多鏡報報導

房市冷北台十大建商卻不慘 寶佳連續八年封王 建商趨勢改走一個大案闖江湖

五大產業破10兆是起步 半導體AI續衝 龔明鑫點名：無人機產業將是重中之重

機車長出房長出方向盤還不用戴安全帽 「駕艙三輪車」最快下半年合法上路

大S「子女缺席」母親逝世週年雕像揭幕儀式 後母馬筱梅回應「曝孩子行程」