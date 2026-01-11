生技董娘為圓夢而畫 廖涵茵2026《光影拾韻》油畫展畫出新高度

廖涵茵（右二）為圓夢而畫，另一半紀宜仁（左二）全力支持。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

自幼熱愛繪畫的生技公司董娘廖涵茵，與先生白手起家事業有成後，為圓夢而畫畫，光彩斑爛的畫作帶來更為充實的人生。在藝壇朋友見證下，廖涵茵油畫展1月11日在大墩畫廊揭幕。

廖涵茵和另一半紀宜仁一起打拼事業，為了圓夢，在先生的全力支持下，她毅然放下工作，跟隨水墨大師葛憲能習畫，卓然有成；為擴展繪畫素養及視野，又先後跟隨陳華老師、方鎭洋老師學習，得到許多的啓發與進展。從水墨畫到油畫，融會貫通。作品曾入選法國藝術沙龍。這次展出的作品，有靜物、山水、花卉，廖涵茵希望大家在欣賞的過程中，可以從畫面裡找到屬於自己的感動、屬於自己的喜悅。

這次展出主題名稱為《光影拾韻》，就是把生活中被忽略的光和影及看似平凡，其實很美的瞬間，用畫筆畫下來，寫下生命中燦爛的記憶。她表示，藝術之所以動人，是因為即使在文化、語言上有所差異，但只要是一幅好的作品，依然能跟全世界喜愛藝術的朋友交流。廖涵茵也期待能透過這些作品，與大家分享她心中的世界，讓每幅畫不只是個人的創作，也能與大家心靈對話共振。