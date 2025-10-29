生技食品公司關心兒少健康 生活習慣.營養補充全方位守護
民視新聞／綜合報導
現代人生活步調快，飲食習慣、壓力、缺乏運動和作息不正常，都可能影響身體健康，慢性病也有年輕化的趨勢。因此，不少人開始重視小孩的生活習慣，認為從小就開始培養，能為未來打好基礎。
貼上手板，呼籲關心兒少健康，生技食品公司在活動上分享，孩子從「轉大人」時期開始，就要具備生活、飲食和運動的健康管理知識，能幫助小孩成長。另外，他們也與雜誌合作出版特刊，提供不同年齡層的養生知識，同時捐贈營養補充品，讓弱勢兒童在長大的過程中，也有足夠營養。
原文出處：生技食品公司關心兒少健康 生活習慣、營養補充全方位守護
