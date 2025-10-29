民視新聞／綜合報導

現代人生活步調快，飲食習慣、壓力、缺乏運動和作息不正常，都可能影響身體健康，慢性病也有年輕化的趨勢。因此，不少人開始重視小孩的生活習慣，認為從小就開始培養，能為未來打好基礎。

貼上手板，呼籲關心兒少健康，生技食品公司在活動上分享，孩子從「轉大人」時期開始，就要具備生活、飲食和運動的健康管理知識，能幫助小孩成長。另外，他們也與雜誌合作出版特刊，提供不同年齡層的養生知識，同時捐贈營養補充品，讓弱勢兒童在長大的過程中，也有足夠營養。

廣告 廣告

生技食品公司關心兒少健康 生活習慣、營養補充全方位守護

原文出處：生技食品公司關心兒少健康 生活習慣、營養補充全方位守護

更多民視新聞報導

中風搶救力拚「黃金一小時」 彰基示警27%人延誤就醫

年輕就要存骨本 專家教你「存骨5招」抵抗骨質疏鬆用一生

血糖穩定不等於眼睛安全！醫揭糖尿病威脅：黃斑水腫與青光眼提早報到

