生技黑馬報到！這家29日登創櫃 專攻癌症與慢性病市場

財經中心／余國棟報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，宏潤生物科技股份有限公司（以下簡稱宏潤生技；股票代號：7695；產業類別：生技醫療類）將於12月29日登錄創櫃板。宏潤生技致力於生物科技與醫療保健產業，透過產學合作研發優質保健食品及美容保養品，以「銀杏果黃金蟲草」、「植物性活性多醣體」及「天然植萃酵素」三大核心技術為基礎，致力於預防醫學之發展。

宏潤生技秉持「天然、安心、純素、環保」初衷與理念，積極投入「銀杏果黃金蟲草」及多種天然植物培育蟲草的研發，並取得多項發明專利及國際金牌大獎。公司在保健食品與輔助治療領域中展現廣泛的應用價值與潛力，並與多家醫院做臨床數據，開發精準營養產品，希望讓慢性病與癌症患者有更多保健與修護選擇。

「癌症整合醫學」與「再生醫學」是全球醫學研究之重要發展方向，宏潤公司歷經十多年研發，並與花蓮慈濟醫學中心、國防醫學大學等多個單位進行產學合作，致力於「蟲草」在癌症整合醫學及骨科再生醫學等領域之創新研究與植物新藥的開發。

