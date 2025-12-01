生控師盜作品／原創「無線充電停車場」曾勇奪4獎牌 被整碗端走連海報都沒改

花蓮國風國中老師李漢昌老師(中)被指控，擅將王姓學生(左四)的發明作品，交給其他學生參賽。翻攝國風國中官網

花蓮國風國中王姓學生主張他被抄襲的發明作品是「FGEPL未來綠能停車場」，最早曾在去年3月「花蓮縣112學年度科技教育創意實作競賽」資訊科技組拿到特優，接著獲推薦參與全國賽，取得銀牌；離譜的是，去年11月被控抄襲的「無限綠能停車場」獲獎後，王生從獲獎照片中驚見，他們的作品簡介圖卡、海報，竟還完整保留他的「FGEPL未來綠能停車場」字樣及說明，幾乎一個字都沒改。

根據第64屆中小學科學展覽會官網介紹，由王生掛名第一作者、李漢昌老師指導的「FGEPL未來綠能停車場」，就像是為未來電動車普及的時代，設計一套擁有「智慧化太陽能屋頂」的停車場，以太陽能板構建的屋頂，不僅能發電、遮陽，還能透過「看不見的傳輸線」（無線充電）自動為停車的車輛充電，取代傳統佔用空間且需要插槍的有線充電樁，且能精準掌握每一格車位的狀態，將綠色能源和便利科技完美融合。

王生的未來綠能停車場，標榜可讓汽車無線充電，該作品曾4度得獎。

王姓學生的「FGEPL未來綠能停車場」去年3月在「花蓮縣112學年度科技教育創意實作競賽」資訊科技組拿到特優後，同年4月獲推薦參與全國賽「教育部國民及學前教育署112學年度科技教育創意實作競賽」取得銀牌。

去年5月，該作品改名為『嚴以「綠」己、未來「無線」』再報名參加「花蓮縣第64屆國民中小科學展覽會」生活應用科學（一）組，獲得第一名並薦派全國賽，隨後在今年8月登場的「中國民國第64屆中小學科學展覽會」，獲得佳作及崇友創新研究特別獎。

隨後王生因會考在即，婉拒老師建議，未參與同年11月的「2024年夢想起飛青少年發明展」邀約，沒想到竟發生抄襲及盜用作品爭議。

王姓學生發現，他的作品被改名成「無限綠能停車場」參賽，但在模型簡介圖卡上，竟完整保留他的「FGEPL未來綠能停車場」字樣及說明，幾乎一個字都沒改，最後還在花蓮縣府的發明展綠能科技類，榮獲第一名佳績。

王生指控，他的作品簡介圖卡(左)幾乎一字未漏被拷貝到無限綠能停車場作品簡介上(右)。

