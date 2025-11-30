生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

花蓮國風國中代理老師李漢昌被指控盜用學生研發作品，事後還逼被害人不要追究。翻攝臉書

花蓮明星學校國風國中爆發指導老師抄襲學生作品學倫爭議！王姓學生指控，科展作品被指導老師李漢昌冠上其他學生名義，參加花縣府青少年發明獎、國際IEYI青少年發明展台灣選拔賽，接連摘金奪銅。指導老師事後對他言語霸凌，還莫名將他踢出社團群組，甚至散佈不實耳語，讓他遭同學集體排擠、孤立，他也對縣府處理方式徹底心寒，畢業後遠赴他鄉，就讀其他縣市的第一志願。

由 International Forum of Invention Promotion 主辦、日本發明協會承辦的「2025第21屆世界青少年發明展」（IEYI），今年8月在大阪盛大舉行，台灣代表隊共奪得8金、11銀、7銅，表現亮眼，如今卻爆出背後有著不為人知的原創者血淚。

為參與這一年一度的盛事，台灣各縣市政府每年都會舉辦青少年發明獎，從中推薦得獎作品角逐全國性質的台灣選拔賽，希望能代表台灣出國比賽，為縣市政府爭光。其中花蓮縣府今年已連續舉辦第12屆青少年發明獎，如今卻傳出第11屆金牌得主抄襲醜聞。

「同學一場，要放下」 李師多次要他吞

花蓮國風國中王姓學生指控，他製作研發「FGEPL未來綠能停車場」綠能科技模型，被當初的指導老師李漢昌擅自拿去給其他學生掛名，參加花蓮縣府第11屆青少年發明獎，還拿下冠軍。王姓學生向學校、縣府申訴後，就此淪落霸凌、流言攻擊地獄，慘遭一連串不公平待遇。

花蓮縣府委由花蓮明義國小複審，複審結果卻未附理由，僅以公文回函說明該作品屬「指導老師與創作學生延續性作品，但作品說明上卻未主動提及此為延續性作品…應酌減創意部分分數….異動為第2名」；花蓮縣府最後甚至不顧抄襲爭議，推薦此作品代表花蓮縣府參加IEYI台灣選拔賽，成功為縣府多搶到一面銅牌。

陳姓同學2人用王生的作品，以無限綠能停車場為名，成功奪得IEYI全國青少年發明展銅牌。

王生控訴，整個申訴過程僅有班導師力挺他，並在學校群組質疑李漢昌的行為，但隔天校方通知他前往教務處說明時，他在走廊上被李師「中途攔截」，李師一改平日溫和形象，不停大聲質問他「是誰去向學校投訴？我們是朋友，可以私下解決」、「班導為何在老師群組傳這些訊息？到底什麼意思？」

兩人在教務處面談時，李師面對王生的質疑支吾其詞，否認盜用作品，甚至將責任推給參賽同學，頻對王生說「大家同學一場，要放下」、「（我會）」找這次比賽的同學來道歉、說明」，更與事後趕到的王生導師發生言語衝突，雙方不歡而散。

被白眼譏笑「硬搞事」 班導師力挺他也挨告

離譜的是，校方面談過後，李漢昌竟直接將王生踢出學校的發明社團群組，然後自己卻持續在社團、群組發言，強調參賽作品沒問題、沒抄襲等。隨後，校園內開始出現諸如王生「眼紅」、「數據都有重做，是有人硬要搞事」等流言，有同學指稱，這些流言的來源都是李師在社團內的言論。

王生在校園內開始被孤立、排擠，甚至有同學與他擦肩而過時，會故意翻白眼奚落他「可憐啊！」多數同學都認為是王生誤會老師和參賽同學，讓王生十分痛苦且極度失望灰心，再加上花蓮縣府的處置方式也讓王家人徹底心寒，王生今年畢業後已離開花蓮，轉赴其他縣市就讀第一志願高中。

王生申訴李老師霸凌部分，最終校方調查認定，李漢昌在走廊上攔阻王生等行為，「是為了讓王生瞭解學術倫理引用問題，手段上有輔導管教不當之情」，做出霸凌案不成立處分，僅對他做出申誡一次的處分。

李漢昌今年雖未獲國風國中續聘，卻更上一層樓到花蓮高中任職。此外他還挾著主辦單位認定該作品僅屬「指導老師與創作學生延續性作品」結論，提告力挺王生的班導師涉嫌誹謗他。針對王姓學生與家長的相關指控，李漢昌則稱自己才是整起風暴的受害者，他也被其他老師霸凌，這1年多來重複因為此事遭到申訴、調查，對他造成很大的傷害。

