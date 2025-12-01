生控師盜作品／指導老師喊冤我才是受害者 反控：他掛第一作者但出力最少

李漢昌老師指出，「未來綠能停車場」原作品的作者共有4人，王姓學生不願再參賽，由另名陳姓學生延續原作品再參賽。翻攝國風國中臉書

花蓮國風國中參加青少年發明展作品爆發抄襲，已在校園和司法體系內引發廣泛關注。針對遭指控帶頭抄襲學生作品，李漢昌老師堅決否認，他強調，報名青少年發明展的兩位學生，另名陳姓學生就是該作品原團隊成員之一，且報名前陳生也詢問過王生，並告知要以停車場作品參賽，是王生拒絕參與。後來複審結果也認定沒有抄襲，他為此事不斷被誣指抄襲與霸凌，「我才是這場校園風暴的受害者」。

李漢昌老師表示，去年初王生掛名第一作者的「未來綠能停車場」發明作品，包含王生在內共有4位同學，其中一位陳姓同學後來與另名同學，又共同報名青少年發明展，作品是在「未來綠能停車場」基礎上做出改良，加上車體感應裝置與升降平台，因此屬於「延續性作品」。

同學有邀他參加比賽 重製模型時還來蹭飲料

李師說，因為陳姓學生是原始作品的創作團隊成員之一，「報名發明展前，陳生有問過王生要不要一起參加，但王生表示要準備會考拒絕參與。」後續製作過程，王生在學校也都有看見，「我們準備出發比賽的前一天，他在學校裡看見我們在趕作品，還跑過來蹭了一杯飲料，絕對不是不知情。」

李老師表示，王生雖掛名「未來綠能停車場」的第一作者，但在團隊中並非出力最多，反而常缺席實驗過程，由其他3人完成資料準備，「甚至作品的發想、程式設計都是指導老師的心血，我才是出力最多的那個人！」

「我之所以將他列為第一作者，是出於對他的照顧」。李老師說，王姓學生在校確實表現優異，也相當活潑，他從7年級一路帶著王生做科展到9年級，中間還幫他寫推薦信赴美當交換學生。他自認對學生盡心盡力，沒想到竟會因為一次科展沒參加，就衍生這麼多事端。

官方認證是延續性作品 「我也被霸凌」

他強調，作品到底有無抄襲，主辦單位的複審已說明一切，最終作品的參賽資格並未被取消，甚至還推薦進全國賽，這證明了作品並無抄襲的問題，雖然結果是降為第2名，但重點是官方認定這是一個經過改良的「延續性作品」，並無抄襲，否則應該直接取消參賽資格才對。

李漢昌老師說，事件經過1年發酵，他面臨學生及家長不斷申訴，校方多次召開校事會議，還有來自其他老師的霸凌，「這些都對我造成了極大的壓力，我現在也已離開那所學校，但這些爭議仍持續困擾我，真的對我造成很大的傷害」。

