生控師盜作品／痛心官方敷衍不作為！學霸3個月拚上南部頂尖高中 母心碎：學倫崩壞最可怕

花蓮國風國中去年11月爆出發明展作品抄襲爭議，衍生校園霸凌申訴及多起民刑事訴訟，當事人王姓學生今年以極其優異成績畢業後，選擇離開花蓮遠赴異鄉求學。王生母親受訪時既心疼又氣憤，「從頭到尾，我們就只有要求老師，針對盜用孩子作品的事情道歉」，但老師不僅不道歉，還把校長搬出來當擋箭牌；就連主辦單位與教育部等官方單位，對於第一名作品是否抄襲也都互踢皮球，不求真相敷衍了事，「扭曲教育制度的到底是誰？難道台灣中小學科展都是這樣一稿多投嗎？抄襲違反學倫已成日常嗎？」

據了解，王生父母從商，家境小康，因他從小就展露數理天分，對於科學研究尤其有興趣，加上在校成績優異，家長對他熱中參與各項競賽，一向給予無條件的支持。王生母親說，事情發生後他們申訴對方抄襲卻到處碰壁，也擔心花蓮封閉的教育界會給孩子貼標籤，影響他的高中學業，「所以爸爸媽媽跟他3個人商量之後，決定不留在花蓮讀高中。」

她說，到外縣市讀高中是一個頗為倉促的決定，父母也很捨不得他這個年紀離家，且報考之後只有短短3個月時間可以準備，所幸順利上榜，「這麼短時間內可以考上，對他就是一個很大的鼓勵了！」

給孩子底氣力挺他 家長提告違反著作權

王生母親表示，雖然事情發生已經1年多，但她對於學校裡面會有這種事情，至今仍然覺得不可思議；指導老師未經同意，將學生的作品拿給別人參加比賽，被抓包之後還在學校堵學生，「這還是一個有博士學歷的老師！他知道什麼是智慧財產權跟著作權嗎？他的道德底線在哪裡？」

她說，孩子跟導師告訴家長此事後，他們馬上向學校反映，後來校方召開3次校園會談，家長的訴求很簡單，就是要求指導老師承認錯誤及道歉，但老師沒有道歉，還在學校堵孩子大聲斥責，學校後來做出調查報告，也只有針對老師被申訴霸凌部分做處置，抄襲部分完全避而不談，「我們認為是在轉移焦點」。

王生母親說，由於學校、教育部針對抄襲爭議都沒有給出明確的答覆，因此決定走司法途徑，對老師提出侵害著作權的告訴。「我們要給孩子底氣，不能讓他覺得發生了不對的事情，這些不公平、不正義的事情，家長沒有跟他站在一起，幫他爭取。」

