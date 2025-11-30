生控師盜作品／老師不認偷作品反告誹謗 追進廁所吼學生「別把事情鬧大」

花蓮國風國中老師李漢昌率領學生參加發明獎，卻爆發盜用抄襲爭議。翻攝國風國中官網

花蓮縣立國風國中爆發科展得獎作品被盜用、抄襲重複報獎爭議！王姓學生與家長指控，科展指導老師李漢昌盜用王生得獎作品，交給陳姓2位學生微調後重複參賽，事件曝光後還對王生施壓，涉嫌侵害著作權及霸凌學生。國風國中受理霸凌申訴後組成調查小組訪談相關人士，今年4月底調查報告出爐，透過當事人及目擊者現身說法，還原一幕幕驚心動魄的校園衝突現場。

據了解，霸凌申訴調查報告雖認定李師行為不構成霸凌，僅屬「輔導管教不當」，但調查小組也認為李師的辯解前言不對後語。例如李師聲稱，7日當天他原本要去找程姓學生，瞭解有關引用作品的學倫問題，但實際上他卻是在走廊攔下被抄襲的王生，追問他為何班導師會在教師LINE群組留言指控他抄襲等。

同學直擊師吼生現場 「他看起很害怕我也是」

王生曾對調查小組表示，李師在走廊攔下他，表示要一起去教務處，沿路不斷追問他「班導為何在群組留言」等一堆他根本無法回答的問題，且因李師情緒激動提高音量，他有點害怕，就藉故上廁所想中斷談話沒想到李師也跟進來繼續追問，兩人在廁所待了5分鐘。

學校約談另2位當時在廁所內親見衝突過程的學生，２人也跟校方證實「（老師）聲音是吼人的感覺」、「他（指王生）看起來很害怕，我也很害怕所以就先跑了」。

王生說，到了教務處見到組長，他當場問李師為何可以不標出處，也沒有經過他本人同意就使用他的數據跟作品？但李師一直繞圈圈，不正面回答他的問題，只顧講自己的，他覺得很委屈，自己很像被當成傻瓜笨蛋，講到最後哭了出來。

被罵到哭紅眼 只剩班導師挺他

王生的林姓女班導此時也趕到教務處，她看到王生已雙眼哭紅，當場氣炸，怒斥李師：「老師你拿了他的研究，其他人根本也沒做研究！」李師則反駁：「妳沒帶過科展，妳根本不懂！」兩個老師在教務處吵翻天，林姓班導不想再多說，準備帶著王生離開時，李師還緊咬她：「妳污衊我！」要求班導道歉，女班導爆氣回稱：「我絕對不可能跟你道歉的啦！」事後，李漢昌果真對班導師提出恐嚇、妨害名譽等告訴。

學校調查報告指出，就算李師果真如他所言，攔住王生是要關心他的心理狀態，也應該是以啟發、鼓勵等方式，引導學生闡述個人內心感受，而不是在走廊、廁所內不斷對學生強加個人意見，大聲說「不要把事情鬧大！」，認定李師行為失當，記申誡一次。

