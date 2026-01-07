生擒馬杜洛! 「三角洲部隊」再受關注 美軍特種部隊7萬人 統一由「它」指揮

被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

[Newtalk新聞] 近日伊朗抗爭局勢升溫，周邊國家伊拉克也被民眾目擊美軍的「三角洲」特種部隊也現身境內，引起國際關注。據中國軍事評論帳號「瀚林冷知識」近日發布的分析文章指出，被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位，因其高機密性與實戰紀錄，被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。

「第一特種部隊作戰分遣隊」，即外界俗稱的「三角洲部隊」，負責反恐、人質救援與高價值目標抓捕任務。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

文章指出，美國特種作戰能力並非指單一部隊，而是由多軍種構成的完整作戰體系，並且統一由美國特種作戰司令部（SOCOM）指揮。美國特種作戰司令部年度預算逾百億美元，現役與預備役人員合計約七萬多人，負責全球反恐、特種滲透與高風險任務。

在陸軍體系中，最受矚目的單位為「第一特種部隊作戰分遣隊」，即外界俗稱的「三角洲部隊」。該單位隸屬聯合特種作戰司令部（JSOC），專門負責反恐、人質救援與高價值目標抓捕任務，成員多從遊騎兵、「綠色貝雷帽」等精銳部隊中再次遴選，選拔淘汰率極高。文章回顧，從 1980 年伊朗人質事件的「鷹爪行動」失敗，到 2011 年突襲擊斃賓拉登的「海神之矛」行動中，都有美軍特種作戰部隊的關鍵力量。

「綠色貝雷帽」的核心任務為深入敵後，長期協助、訓練與組織當地武裝力量。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

此外，文章也點名美國陸軍特種部隊「綠色貝雷帽」，其核心任務並非正面突擊，而是深入敵後，長期協助、訓練與組織當地武裝力量，屬於非常規戰爭的重要工具；而第 75 遊騎兵團則以快速奪取關鍵目標著稱，是美軍全球部署中頻繁動用的特種單位之一。

160 特種作戰航空團專責夜間、惡劣天候與低空飛行任務。圖為他們裝備的「契努克」直升機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

而第 160 特種作戰航空團被形容為「特種部隊的空中命脈」，專責夜間、惡劣天候與低空飛行任務，負責將突擊單位投送至高風險區域，使美軍具備快速全球投射能力。

文章指出，「海豹突擊隊」、由「海豹六隊」改編而成的海軍特種作戰研究大隊（DEVGRU），與「三角洲部隊」並列特種作戰金字塔頂端，專門處理國家層級的高敏感任務。其選拔僅限具實戰經驗的現役人員，錄取率極低。

「海豹突擊隊」、由「海豹六隊」改編而成的海軍特種作戰研究大隊（DEVGRU），與「三角洲部隊」並列特種作戰金字塔頂端，處理高敏感任務。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

空軍特種作戰部隊除了操作 AC-130 砲艇機、MC-130 特種運輸機之外，地面作戰控制員與傘降救援隊也需深入前線，負責引導空中打擊與戰場救援，形成完整支援網。

文章指出，自 2001 年「911 事件」後，美軍特種部隊持續參與全球行動，相關傷亡人數占美軍總戰鬥傷亡比例偏高。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

文章最後指出，美國特種作戰體系的強大，關鍵在於跨軍種的高度聯合行動。然而，自 2001 年「911 事件」以來，美軍特種部隊持續參與全球行動，相關傷亡人數占美軍總戰鬥傷亡比例偏高，人員風險相對沈重。

