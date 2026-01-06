生擒馬杜洛 另類斬首

美國陸軍精銳特種部隊「三角洲研究大隊」，3日凌晨突襲委內瑞拉總統官邸，將還在睡夢中的總統馬杜洛與妻子活捉，並即刻送到在外海接應的4萬噸級兩棲突擊艦硫磺島號上，隨即押返美國本土審判！

這要怎麼說？美軍突擊行動乾淨俐落，如入無人之境是事實，顛覆了所有國家的認知，因為委內瑞拉至少有軍隊與戰機，如何能夠毫無防備？這就是美國在情報與資料彙集的強項，事實上這是一項令人驚艷的軍事行動，歷史上，最接近的例子是2011年，海豹第六小隊在巴基斯坦阿伯塔巴德省，擊斃通緝10年的頭號要犯賓拉登，那次也是神兵突襲，30分鐘就結束了，美軍沒有損失一人！

當時美國面臨要用重磅炸彈徹底打爆賓拉登豪宅，但可能傷及無辜。或是以無人機帶著小炸彈，但怕威力不足炸不死他，好處是可以避免觸怒自己的盟友巴基斯坦。或者第三個選項是與巴國協商允許美國部隊進入，結果被CIA完全否決，因為只要通知巴國，那賓拉登馬上跑掉！以特種部隊強攻，這是最冒險與不可預料的做法，當時歐巴馬總統也是猶豫再三，全程緊盯，難以入睡，直到任務成功才鬆了一口氣！

但美國力量真能無往不利嗎？那也未必！1980年伊朗革命成功，推翻親美的巴勒維國王後，衍生出美國大使館52名人質劫持事件，卡特總統下令全軍出動，直接派美軍空降伊朗沙漠，叫做「鷹爪行動」，動用C-130運輸機與RD-53重型直升機十多架，海上還有航空母艦與飛彈巡洋艦接應，陣仗與今天抓馬杜洛差不多盛大。但45年前還不成熟的特種作戰卻是「能夠出錯的都出錯了」！先是竟然空軍與陸軍沒辦法聯絡通訊，因為系統不同，然後再遇上強烈沙塵暴，飛機相撞導致8名美軍殉職，結果在沙漠中丟盔棄甲，倉皇撤退！

因此特種神兵不是一天練就出來的！如今不論三角洲、綠扁帽、遊騎兵以及海豹部隊，都有最精良的裝備與通訊品質，聯合特種作戰大隊更是美國最引以為傲的絕密精銳部隊。現在想想美國做得到，難道對岸付之闕如嗎？

美國智庫已經提醒台海有可能被複製相同經驗！當然台灣比起委內瑞拉不知強上多少倍，可是常常有大陸人駕著小艇一路從廈門到台北港上岸，然後對面打了飛彈還要靠日本通知我們，你以為號稱密度最高的台灣防空系統，能確實預防這類的斬首襲擊嗎？我想，對於防衛部門而言是完全不能輕鬆的警醒，值得眾人深思！（作者為資深媒體人）